MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního francouzského tréninku je Miller

Ze španělského Jerezu se jezdci po kratší přestávce přesunuli do Francie na okruh v Le Mans, kde se o tomto víkendu pojede jubilejní 1000. Grand Prix. Po zranění se do závodů vrací Marc Márquez. Na dráze naopak stále chybí Pol Espargaro, jehož stav se sice po velké nehodě z úvodu sezóny zlepšuje, ale ještě nějaký čas si jeho léčba vyžádá. Kromě Espargara do Velké ceny Francie nenastoupí ani Enea Bastianini a Miguel Oliveira, kteří jsou také zranění. Bastianini se sice před dvěma týdny v Jerezu pokusil vrátit na dráhu, ale rameno je stále příliš bolestivé, takže nakonec musel ze zbytku závodního víkendu odstoupit a o tomto víkendu jej ve Francii zastupuje Petrucci. Oliveira je letos zraněný už podruhé, tentokrát si zranil rameno při kolizi s Quartararem. Ve Francii místo Oliveiry jede Savadori.

Nejlepší čas dnešního dopoledne nakonec zaznamenal Jack Miller. Na třetí příčku se zařadil jeho kolega Brad Binder. Jezdci KTM tedy v úvodu francouzského víkendu navázali na velmi dobré tempo, které měli před dvěma týdny v Jerezu, kde ve sprintu i v hlavním závodě dokázali dojet na stupně vítězů.

Mezi jezdce KTM se v dnešním dopoledním tréninku vklínil Luca Marini na Ducati. Domácí Johann Zarco skončil na čtvrtém místě. První pětku uzavírá Alex Márquez. Dále se umístili Joan Mir, Aleix Espargaro a Marco Bezzecchi. Do desítky se vešli i Viňales a Bagnaia.

Mimo provizorní postupovou desítku je aktuálně například domácí jezdec Fabio Quartararo. Bývalý šampion se sice krátce před koncem tréninku na chvíli dostal do vedení, ale v posledních minutách se jezdci předháněli v zajíždění velmi rychlých kol, takže se pořadí velmi rychle měnilo, až Quartararo nakonec obsadil jedenácté místo. A mimo desítku je i další z bývalých šampionů – Marc Márquez na dvanáctém místě. Španěl to dnes měl s pádem, ale je v pořádku.

Během tréninku musel řešit technický problém Takaaki Nakagami. Z jeho Hondy se zakouřilo, jezdec byl tedy nucen zastavit a dopravit svůj stroj do pit lane. Zhruba v téže době upadl Fabio di Giannantonio, ale je v pořádku a sám si odtlačil stroj do boxu.

Raul Fernandez během přestávky mezi závody ve Španělsku a Francii podstoupil operaci předloktí. Jednalo se o tzv. arm pump, což je u motocyklových závodníků poměrně častý problém. Do dnešního tréninku nastoupil, ale skončil poslední s velkou ztrátou na nejrychlejšího. Nakonec se tedy rozhodl odstoupit ze zbytku závodního víkendu.

GP Francie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 43JackMiller KTM 313,5 01'31,4490 0 2 10LucaMarini Ducati 314,5 01'31,5440 0,095 3 33BradBinder KTM 312,6 01'31,6670 0,218 4 5JohannZarco Ducati 313,5 01'31,7640 0,315 5 73AlexMarquez Ducati 312,6 01'31,7870 0,338 6 36JoanMir Honda 307,7 01'31,8000 0,351 7 41AleixEspargaro Aprilia 312,6 01'31,8020 0,353 8 72MarcoBezzecchi Ducati 313,5 01'31,8720 0,423 9 12MaverickViñales Aprilia 314,5 01'31,8900 0,441 10 1FrancescoBagnaia Ducati 317,5 01'31,9150 0,466 11 20FabioQuartararo Yamaha 312,6 01'31,9460 0,497 12 93MarcMarquez Honda 308,7 01'31,9730 0,524 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 309,6 01'32,1530 0,704 14 37AugustoFernandez KTM 309,6 01'32,1740 0,725 15 30TakaakiNakagami Honda 313,5 01'32,2650 0,816 16 89JorgeMartin Ducati 317,5 01'32,2960 0,847 17 49FabioDi Giannantonio Ducati 311,6 01'32,7100 1,261 18 42AlexRins Honda 312,6 01'32,9090 1,46 19 9DaniloPetrucci Ducati 313,5 01'33,1680 1,719 20 32LorenzoSavadori Aprilia 306,8 01'33,9730 2,524 21 94JonasFolger KTM 312,6 01'34,7660 3,317 25RaulFernandez Aprilia 287,3 01'43,0720 11,623

Foto: KTM