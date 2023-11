MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního tréninku v Sepangu je Martin

Po kratší přestávce jsou jezdci zase zpátky na dráze. Nyní mají před sebou závody v Malajsii. Na dráze opět chybí Alex Rins, který se dlouhodobě potýká se zraněním nohy. Už má za sebou tři operace. Místo něj jede Iker Lecuona. Na divokou kartu tento týden startuje Alvaro Bautista.

V prvním tréninku na Velkou cenu Malajsie se nejlépe dařilo Jorge Martinovi, který se díky času 1:59,513 může radovat z prvního místa. Naopak Francesco Bagnaia, jenž nyní vede šampionát jen o třináct bodů před Martinem, jistě nebude s prvním tréninkem spokojený. Ital totiž skončil až na patnáctém místě.

Druhým nejrychlejším mužem prvního volného tréninku je Alex Márquez. Na třetím místě skončil Johann Zarco. V první trojce jsou tedy pouze jezdci na strojích Ducati, přičemž všichni tři se dostali pod hranici dvou minut na kolo. Dále se umístili oba jezdci Yamahy – Franco Morbidelli se s časem 2:00,055 zařadil na čtvrté místo a Fabio Quartararo uzavírá první pětku. Šestý nejlepší čas zajel Luca Marini.

Sedmý Aleix Espargaro v tréninku upadl. Španělův stroj začal po nehodě hořet, takže jezdec od něj utíkal rychle pryč. Traťoví komisaři požár uhasili, nicméně i tak teď budou mít Aleixovi mechanici hodně práce.

Do elitní desítky se dále vešli i Marco Bezzecchi, Pol Espargaro a Augusto Fernandez. Celá první desítka se vešla do jedné sekundy. O přímém postupu do druhé kvalifikace ovšem rozhoduje pouze páteční odpolední trénink.

GP Malajsie - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 1'59,513 2 Alex Marquez Ducati 1'59,562 0,049 3 Johann Zarco Ducati 1'59,914 0,401 4 Franco Morbidelli Yamaha 2'00,055 0,542 5 Fabio Quartararo Yamaha 2'00,134 0,621 6 Luca Marini Ducati 2'00,242 0,729 7 Aleix Espargaro Aprilia 2'00,244 0,731 8 Marco Bezzecchi Ducati 2'00,251 0,738 9 Pol Espargaro KTM 2'00,298 0,785 10 Augusto Fernandez KTM 2'00,467 0,954 11 Jack Miller KTM 2'00,519 1,006 12 Miguel Oliveira Aprilia 2'00,594 1,081 13 Raul Fernandez Aprilia 2'00,780 1,267 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 2'00,869 1,356 15 Francesco Bagnaia Ducati 2'00,888 1,375 16 Enea Bastianini Ducati 2'00,902 1,389 17 Marc Marquez Honda 2'01,110 1,597 18 Brad Binder KTM 2'01,178 1,665 19 Joan Mir Honda 2'01,348 1,835 20 Maverick Viñales Aprilia 2'01,352 1,839 21 Takaaki Nakagami Honda 2'01,537 2,024 22 Alvaro Bautista Ducati 2'02,516 3,003 23 Iker Lecuona Honda 2'03,293 3,78

Foto: Pramac Racing