MotoGP: Nejrychlejším mužem sobotního dopoledne je Quartararo

Fabio Quartararo sice přiznal, že Sachsenring nepatří k jeho oblíbeným okruhům, ale letos si zde zatím vede velmi dobře. V pátečních trénincích byl pokaždé druhý a v sobotu dopoledne se propracoval na první pozici díky času 1:20,348. Druhé místo ve třetím tréninku obsadil Jack Miller, který na Quartarara ztratil jen 0,056 s. První trojici doplnil Johann Zarco se ztrátou 0,085 s na nejrychlejšího.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Miguel Oliveira. Naprosto shodný čas jako Oliveira má na svém kontě i Aleix Espargaro. Na šesté místo se dostal Jorge Martin, který se teprve před dvěma týdny vrátil po zranění.

Sedmou příčku obsadil Takaaki Nakagami. Osmý skončil Francesco Bagnaia. Desítku uzavírají bratři Márquezovi.

Pouze Pol Espargaro a Iker Lecuona dnes dopoledne nedokázali vylepšit své časy ze včerejška. Oba právě zmínění to dnes navíc měli s pádem. Pol Espargaro upadl i v prvním a druhém tréninku, nicméně včera se v obou trénincích dostal do první pětky. Dnes dopoledne už se ale mladší z bratrů Espargarových nedokázal dostat ani do první desítky, takže bude muset do první kvalifikace.

Postup do druhé kvalifikace mají zatím zajištěn: Quartararo, Miller, Zarco, Oliveira, A. Espargaro, Martin, Nakagami, Bagnaia a bratři Márquezovi.

GP Německa - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 294,2 1'20,348 2 Jack MILLER Ducati 301,6 1'20,404 0,056 3 Johann ZARCO Ducati 301,6 1'20,433 0,085 4 Miguel OLIVEIRA KTM 297,5 1'20,451 0,103 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 297,5 1'20,451 0,103 6 Jorge MARTIN Ducati 301,6 1'20,501 0,153 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 293,4 1'20,560 0,212 8 Francesco BAGNAIA Ducati 300,8 1'20,564 0,216 9 Marc MARQUEZ Honda 297,5 1'20,662 0,314 10 Alex MARQUEZ Honda 296,7 1'20,682 0,334 11 Joan MIR Suzuki 293,4 1'20,707 0,359 12 Franco MORBIDELLI Yamaha 290,3 1'20,749 0,401 13 Maverick VINALES Yamaha 295 1'20,887 0,539 14 Alex RINS Suzuki 297,5 1'20,889 0,541 15 Danilo PETRUCCI KTM 295 1'20,903 0,555 16 Valentino ROSSI Yamaha 294,2 1'20,961 0,613 17 Luca MARINI Ducati 297,5 1'20,978 0,63 18 Brad BINDER KTM 300 1'20,988 0,64 19 Pol ESPARGARO Honda 296,7 1'21,270 0,922 20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 292,6 1'21,415 1,067 21 Enea BASTIANINI Ducati 296,7 1'21,447 1,099 22 Iker LECUONA KTM 298,3 1'21,669 1,321

Foto: Václav Duška Jr.