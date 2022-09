MotoGP: Nejrychlejším mužem sobotního japonského dopoledne je Márquez

Předpověď počasí slibovala na dnešek déšť. A předpověď skutečně vyšla – v Motegi prší. Jezdci všech tří kubatur absolvovali své dopolední tréninky na mokrém povrchu.

V královské kubatuře zajel nejlepší čas Marc Márquez, který se teprve minulý týden vrátil po čtvrté operaci paže. Druhé místo dnes dopoledne japonského času obsadil Jorge Martin. První trojici zkompletoval Jack Miller.

Čtvrtým nejrychlejším jezdcem druhého tréninku je Miguel Oliveira. Za ním skončil Johann Zarco. Šesté místo obsadil Franco Morbidelli. Sedmý skončil Enea Bastianini. Do desítky se dále vešli i Alex Márquez, Luca Marini a Fabio Quartararo. Nicméně někteří z jezdců, kdo se dnes umístili v první desítce, nemají zajištěn postup do druhé kvalifikace. Vzhledem k tomu, že se dnes jelo na mokrém povrchu, nedokázali jezdci zlepšit své včerejší časy. O postupu do druhé kvalifikace tedy rozhodl včerejší trénink. Postup mají zajištěn Miller, Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargaro, Marini, Marc Márquez, Pol Espargaro, Brad Binder, Oliveira a Viňales.

Dnešní dopolední trénink musel být na několik minut přerušen kvůli nehodě Pola Espargara. Jezdec odešel po svých, ale dráhu bylo nutné uklidit. Brzy se opět mohlo pokračovat.

GP Japonska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 93MarcMarquez Honda 301,6 01'55,2320 0 2 89JorgeMartin Ducati 304,2 01'55,3760 0,144 3 43JackMiller Ducati 302,5 01'55,3870 0,155 4 88MiguelOliveira KTM 295 01'55,4280 0,196 5 5JohannZarco Ducati 302,5 01'55,6300 0,398 6 21FrancoMorbidelli Yamaha 295 01'56,1680 0,936 7 23EneaBastianini Ducati 299,1 01'56,1970 0,965 8 73AlexMarquez Honda 300,8 01'56,3490 1,117 9 10LucaMarini Ducati 302,5 01'56,5480 1,316 10 20FabioQuartararo Yamaha 298,3 01'56,5610 1,329 11 41AleixEspargaro Aprilia 300 01'56,5770 1,345 12 49FabioDi Giannantonio Ducati 301,6 01'56,5880 1,356 13 72MarcoBezzecchi Ducati 296,7 01'56,6550 1,423 14 35CalCrutchlow Yamaha 291,8 01'56,7430 1,511 15 63FrancescoBagnaia Ducati 303,3 01'56,7520 1,52 16 87RemyGardner KTM 287,2 01'56,8510 1,619 17 30TakaakiNakagami Honda 294,2 01'56,8740 1,642 18 12MaverickViñales Aprilia 298,3 01'56,9250 1,693 19 44PolEspargaro Honda 288,7 01'57,0030 1,771 20 25RaulFernandez KTM 291,1 01'57,2920 2,06 21 40DarrynBinder Yamaha 288 01'57,6060 2,374 22 TetsutaNagashima Honda 297,5 01'57,6560 2,424 23 42AlexRins Suzuki 295,8 01'57,6710 2,439 24 33BradBinder KTM 292,6 01'57,8270 2,595 25 TakuyaTsuda Suzuki 294,2 01'58,6310 3,399

Foto: Václav Duška Jr.