MotoGP: Nejrychlejším mužem testu v Misanu je Marini

Jezdci královské kubatury zůstali ještě v Misanu a absolvovali tam jednodenní testovací program. Jednalo se o důležitý test s ohledem na přípravu techniky pro příští sezónu. Program byl rozdělen do dvou samostatných částí. První část probíhala od 9:00 do 12:45 a druhá byla na programu od 14:00 do 18:00. V obou částech zajel nejlepší čas Luca Marini. Celkové druhé místo obsadil Maverick Viňales. První trojici doplnil Brad Binder.

Vítěz včerejší Velké ceny San Marina – Jorge Martin – tentokrát obsadil čtvrté místo. Do první pětky se dále vešel i Jack Miller. Šestý čas zaznamenal Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia se testu nezúčastnil a stejně tak chyběl i Marco Bezzecchi. Bagnaiu bolí noha a Bezzecchi má bolavou ruku.

Marc Márquez, kolem nějž se v poslední době šíří četné spekulace ohledně jeho budoucnosti a případného předčasného ukončení spolupráce s Hondou, během testu prohovořil s novináři. Španěl už po první části dnešního programu přiznal, že u Hondy nevidí výraznější posun. Dále sdělil, že ohledně budoucnosti má plán A, B a dokonce i plán C, ale konkrétní informace o těchto plánech nesdělil. Definitivní rozhodnutí oznámí až během závodního víkendu v Indii nebo v Japonsku.

MotoGP - Misano, test - 11. 9. 2023

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Luca Marini Ducati 1'30,602 2 Maverick Viñales Aprilia 1'30,836 0,234 3 Brad Binder KTM 1'31,154 0,552 4 Jorge Martin Ducati 1'31,168 0,566 5 Jack Miller KTM 1'31,175 0,573 6 Fabio Quartararo Yamaha 1'31,177 0,575 7 Miguel Oliveira Aprilia 1'31,232 0,63 8 Franco Morbidelli Yamaha 1'31,301 0,699 9 Alex Marquez Ducati 1'31,337 0,735 10 Raul Fernandez Aprilia 1'31,362 0,76 11 Aleix Espargaro Aprilia 1'31,381 0,779 12 Takaaki Nakagami Honda 1'31,434 0,832 13 Johann Zarco Ducati 1'31,492 0,89 14 Marc Marquez Honda 1'31,575 0,973 15 Augusto Fernandez KTM 1'31,686 1,084 16 Joan Mir Honda 1'31,687 1,085 17 Pol Espargaro KTM 1'31,844 1,242 18 Stefan Bradl Honda 1'32,146 1,544

Foto: Mooney VR46 Racing