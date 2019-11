MotoGP: Nejrychlejším mužem třetího tréninku je Morbidelli

Třetí volný trénink královské kubatury v Malajsii začal na suchém povrchu. Zhruba deset minut před koncem byla vyvěšena vlajka signalizující déšť, ale nakonec se nijak vydatně nerozpršelo, takže jezdci byli schopni i v závěru vylepšovat své časy. Včerejší Quartararův čas ovšem vylepšen nebyl.

Nejrychlejší kolo třetího tréninku zajel Franco Morbidelli. Fabio Quartararo skončil „až“ druhý. Třetí pozici obsadil Marc Márquez.

Maverick Viňales zaznamenal čtvrtý nejlepší čas. První pětku zkompletoval Jack Miller. Hned za Millerem skončil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia. Alex Rins obsadil sedmé místo. Johann Zarco sice v tréninku upadl, ale zajel osmý čas. V kombinovaném pořadí tří tréninků je desátý, takže postupuje přímo do druhé kvalifikace. Joan Mir a Cal Crutchlow se ve třetím trénink sice vešli do první desítky, ale v kombinovaném pořadí jsou mimo ni, takže budou muset do první kvalifikace.

Do druhé kvalifikace zatím postupují Quartararo, Morbidelli, Márquez, Viňales. Dovi, Miller, Bagnaia, Rossi, Rins a Zarco. Další jezdci budou mít šanci vybojovat postup v první kvalifikaci.

GP Malajsie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 320,4 1'58,761 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 320,4 1'58,977 0,216 3 Marc MARQUEZ Honda 326,2 1'59,066 0,305 4 Maverick VINALES Yamaha 324,3 1'59,074 0,313 5 Jack MILLER Ducati 329,2 1'59,227 0,466 6 Francesco BAGNAIA Ducati 327,2 1'59,253 0,492 7 Alex RINS Suzuki 324,3 1'59,401 0,64 8 Johann ZARCO Honda 324,3 1'59,486 0,725 9 Joan MIR Suzuki 326,2 1'59,501 0,74 10 Cal CRUTCHLOW Honda 324,3 1'59,535 0,774 11 Aleix ESPARGARO Aprilia 321,4 1'59,564 0,803 12 Valentino ROSSI Yamaha 322,3 1'59,643 0,882 13 Danilo PETRUCCI Ducati 328,2 1'59,754 0,993 14 Andrea DOVIZIOSO Ducati 331,2 2'00,244 1,483 15 Karel ABRAHAM Ducati 329,2 2'00,290 1,529 16 Pol ESPARGARO KTM 321,4 2'00,353 1,592 17 Jorge LORENZO Honda 323,3 2'00,406 1,645 18 Andrea IANNONE Aprilia 322,3 2'00,645 1,884 19 Mika KALLIO KTM 319,5 2'00,988 2,227 20 Hafizh SYAHRIN KTM 317,6 2'01,980 3,219

Foto: Sepang Racing Team