MotoGP: Novým králem Austinu se stal Bagnaia, Marc Márquez upadl

Marc Márquez dnes v Austinu upadl z první pozice. Pro výhru si dojel Francesco Bagnaia. Druhý skončil Alex Márquez, který se díky tomu dostal do čela šampionátu. Na podium se poprvé v letošním roce podíval i Fabio di Giannantonio.

Krátce před startem závodu královské kubatury měly podmínky na dráze k ideálu hodně daleko. Na okruhu totiž opět drobně pršelo. Fabio Quartararo upadl už při nájezdu na startovní rošt. Naštěstí zůstal v pořádku. S pomocí Jacka Millera se mu nakonec podařilo rozjet. A aby toho nebylo málo, zhruba půl hodiny před plánovaným startem závodu MotoGP havaroval i safety car.

Závod měl dle původního plánu začínat ve 21:00 našeho času a mělo se jet na dvacet kol. Vzhledem ke komplikovaným podmínkám na dráze, kdy nebylo ani zcela sucho, ani zcela mokro, nastal těsně před plánovaným startem na roštu zmatek. Někteří jezdci odběhli do boxů přezout pneumatiky, jiní naopak zůstali na roštu, Maverick Viñales se na nějakou chvíli dokonce ocitl úplně bez motocyklu. Nakonec byl start o deset minut odložen a závod zkrácen na devatenáct kol. Pro již zmíněného Mavericka Viñalese měla být dnešní Velká cena speciální, protože se jednalo o jeho 250. závod v kariéře. V úvodu ovšem Viñalesovi štěstí nepřálo. Po potíži před přerušením startovní procedury, měl ještě další problém přímo při startu, takže nakonec musel vyrazit z boxů.

Marc Márquez se hned v úvodu ujal první pozice. Na druhé místo se zařadil jeho bratr Alex. Na mladšího z bratrů Márquezových se brzy snažil útočit Bagnaia. Na chvíli se mu sice podařilo před Alexe dostat, ale ten mu rychle předjetí vrátil. Marcu Márquezovi se mezitím dařilo budovat si náskok v čele. K velkým bojům docházelo mezi Quartararem, Morbidellim a Millerem, kteří se přetahovali o páté místo. Quartararo ovšem brzy ztratil tempo. S Morbidellim a Millerem se nebyl schopen držet, navíc jej relativně rychle předjeli i Binder a Aldeguer.

Ve čtvrtém kole závodu pokračoval na první pozici Marc Márquez. Druhý Alex za ním zaostával zhruba o 1,5 sekundy. Třetí Bagnaia se ovšem opět pokusil útočit na mladšího z bratrů Márquezových. Tentokrát už Alex nebyl schopen útoku odolat. Zařadil se tedy za Bagnaiu. Čtvrté místo v této fázi závodu držel di Giannantonio. První pětku doplňoval Morbidelli. Quartararo, který v úvodu bojoval o páté místo, se dále propadal. V šestém kole byl až třináctý.

V osmém okruhu upadl Pedro Acosta. Jezdec je v pořádku, dokonce se i rozjel, ale zařadil se mimo bodované pozice a záhy stejně zajel do boxů. O kolo později upadl z vedoucího místa Marc Márquez. Ani jemu se naštěstí nic nestalo, nicméně v tuto chvíli bylo jisté, že poprvé v letošním roce uvidíme jiného vítěze.

V desátém kole vedl Bagnaia. Druhý byl Alex Márquez. Na provizorní podium se posunul di Giannantonio. První pětku v tuto chvíli doplňovali Morbidelli a Miller. Marc Márquez sice po pádu pokračoval, ale jeho stroj nebyl v kondici, chyběla mu stupačka a měl rozbité plexisklo. Jezdec tedy nakonec zamířil do boxů. Pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil i Joan Mir. I on je naštěstí v pořádku.

Ve čtrnáctém okruhu měl nějaký technický problém Brad Binder. Jihoafričan musel zamířit do boxů a závod tím pro něj skončil. Na prvních třech místech zůstávali Bagnaia, Alex Márquez a Fabio di Giannantonio. Rozestupy mezi prvními třemi byly relativně velké, takže k soubojům nedocházelo. Bitva se odehrávala až kolem sedmého místa, kde bojovali Zarco a Bezzecchi. A k dalšímu souboji se pomalu schylovalo mezi Millerem a Aldeguerem. Nováček Aldeguer se totiž Australanovi velmi rychle přibližoval. Tři kola před koncem už byl Aldeguer pátý před Millerem. Nicméně nováček nakonec své snahy přehnal a upadl. V témže kole skončil na zemi i Zarco.

Do posledního kola najel jako první Bagnaia s náskokem téměř 2,5 sekundy před Alexem Márquezem. Třetí pozici stále držel Fabio di Giannantonio, který dnes stejně jako jeho týmový kolega Morbidelli jel ve speciálních amerických barvách.

V závěru už se pořadí na prvních třech místech nezměnilo. Francesco Bagnaia se raduje z výhry. Alex Márquez opět dorazil do cíle jako druhý. Vzhledem k tomu, že Marc Márquez do cíle nedojel, vedení v šampionátu převzal Alex. Pro mladšího z bratrů Márquezových je to poprvé v kariéře, kdy vede šampionát královské kubatury. Spolu s Bagnaiou a Alexem Márquezem se dnes na podium podíval i Fabio di Giannantonio. Těsně pod podiem skončil Franco Morbidelli. První pětku doplnil Jack Miller. Nejlepším z nováčků byl Ai Ogura na deváté pozici.

GP Amerik - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 39'00,191 2 Alex Marquez Ducati 2,089 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 3,594 4 Franco Morbidelli Ducati 10,732 5 Jack Miller Yamaha 11,857 6 Marco Bezzecchi Aprilia 12,238 7 Enea Bastianini KTM 12,815 8 Luca Marini Honda 15,646 9 Ai Ogura Aprilia 16,344 10 Fabio Quartararo Yamaha 18,255 11 Alex Rins Yamaha 24,256 12 Raul Fernandez Aprilia 27,938 13 Augusto Fernandez Yamaha 35,74 14 Maverick Viñales KTM 42,724 15 Lorenzo Savadori Aprilia 46,397 16 Somkiat Chantra Honda 63,601 17 Johann Zarco Honda 0 Neklasifikováni Fermin Aldeguer Ducati 33'00,344 Marc Marquez Ducati 25'24,728 Brad Binder KTM 24'46,239 Joan Mir Honda 23'38,877 Pedro Acosta KTM 21'12,056

Foto: Ducati