MotoGP: Novým králem Sachsenringu se stal Jorge Martin

Do německého závodu královské kubatury startoval z první pozice Francesco Bagnaia. Na startu opět chyběl Pol Espargaro, který se zotavuje z mnohačetných zranění z úvodu sezóny. U týmu GASGAS Factory Racing Tech3 jej nahrazuje Jonas Folger. Z důvodu zranění dnes museli závod vynechat také Alex Rins a Joan Mir. Honda za Rinse a Mira nepovolala žádného náhradníka.

Těsně před závodem pak bylo oznámeno, že nenastoupí ani Marc Márquez, který si v dnešním warm upu zranil palec na levé ruce. Za Hondu tedy nastoupil pouze Takaaki Nakagami, přestože ani on není po zdravotní stránce zcela ve formě. Japonec si při pátečním pádu poranil pravou ruku, s níž už měl dlouhodobé problémy po loňské nehodě v Aragonii.

Závod MotoGP na Sachsenringu byl vypsán na 30 kol. Po startu se do čela dostal Miller, který startoval ze třetí pozice. Bagnaia klesl na druhé místo a Marini na třetí. Miller se ovšem v čele dlouho neohřál. Ještě během prvního kola se náhle propadl na čtvrté místo. Do čela se dostal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Martin. Marini zůstal třetí.

Ve třetím kole závodu se do čela dostal Martin, který vyhrál včerejší sprint. Bagnaia klesl na druhé místo a začal na něj útočit i Marini. První pětku uzavírali Miller a Binder. Bezzecchi, který do Německa přijel v roli druhého muže průběžného pořadí šampionátu, bojoval na konci první desítky.

Pětadvacet kol před závěrem vedl Martin, druhý byl Bagnaia a třetí Marini. Na čtvrté místo se dostal Binder. Miller klesl za Zarca na šesté místo. V dalším kole se pak před Millera na chvíli dostal i Bezzecchi, ale Miller se zase rychle vrátil před něj.

Dvaadvacet kol před cílem se začalo kouřit z Viňalesova stroje. Jezdec byl tedy nucen zajet do boxů a odstoupit. Na pořadí na předních místech to ovšem nemělo vliv. Španěl bojoval až ve druhé desítce.

Ani o dvě kola později se nic neměnilo na nejvyšší pozici, tu stále držel Martin, nicméně Bagnaia na druhém místě neměl nijak zvlášť velkou ztrátu. Na třetí příčce už byl Binder, kterému se podařilo překonat Mariniho. První pětku uzavíral Zarco a Bezzecchi už jezdil na šestém místě před Millerem. Za Millerem byli Aleix Espargaro a Alex Márquez. Desítku uzavíral Bastianini, který vynechal několik závodů kvůli zranění.

Jorge Martin vedl i v polovině závodu. Bagnaia byl těsně za ním. Třetí místo držel Binder. Na čtvrtém místě jezdil Zarco. O páté místo bojovali Marini a jeho kolega Bezzecchi. Třináct okruhů před šachovnicí se Bezzecchi dokázal posunout před Mariniho na páté místo. O kolo později upadl Binder ze třetí pozice. Jihoafričan odešel po nehodě po svých a následně zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Na třetí pozici se po Binderově pádu posunul Zarco.

Deset kol před cílem došlo opět ke změně v čele. Bagnaia se dostal před Martina. Zarco zůstával třetí. Za Zarcem následovali Bezzecchi a Marini. Rozestup mezi druhým Martinem a třetím Zarcem byl přes 4 sekundy. Čtvrtý Bezzecchi zaostával za Zarcem o necelé 2 sekundy. Zarco byl tedy na třetí pozici relativně osamocen.

Boj o první příčku pokračoval i poté, co se Bagnaia dostal před Martina. Bagnaia nedokázal Martinovi ujet. Sedm kol před závěrem si opět prohodili pozice.

Do předposledního kola najel jako první Martin. Bagnaia mu ovšem těsně dýchal na záda. Třetí zůstával Zarco, ale ten ztrácel přes pět vteřin. Pořadí na prvních dvou místech se neměnilo ani v nájezdu do posledního kola. Martin držel Bagnaiu za sebou. Bagnaia to sice ještě zkoušel v nájezdu na cílovou rovinku, ale Martin těsně zůstal první a raduje se z výhry ve Velké ceně Německa. Bagnaia obsadil druhé místo a nadále vede šampionát. Martin se díky dnešní výhře posouvá na druhé místo v šampionátu. Na podium se dnes s Martinem a Bagnaiou vydal i Zarco. Bezzecchi dorazil do cíle jako čtvrtý a v průběžném pořadí šampionátu je nyní třetí. Páté místo v dnešním závodě si zajistil Luca Marini.

GP Německa - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 89JorgeMartin Ducati 161,6 40'52,4490 2 1FrancescoBagnaia Ducati 161,6 0,064 3 5JohannZarco Ducati 161,2 7,013 4 72MarcoBezzecchi Ducati 161,1 8,43 5 10LucaMarini Ducati 160,8 11,679 6 43JackMiller KTM 160,8 11,904 7 73AlexMarquez Ducati 160,7 14,04 8 23EneaBastianini Ducati 160,6 14,859 9 49FabioDi Giannantonio Ducati 160,5 17,061 10 88MiguelOliveira Aprilia 160,3 19,648 11 37AugustoFernandez KTM 160,3 19,997 12 21FrancoMorbidelli Yamaha 160,1 22,949 13 20FabioQuartararo Yamaha 160 25,117 14 30TakaakiNakagami Honda 160 25,327 15 25RaulFernandez Aprilia 159,9 25,503 16 41AleixEspargaro Aprilia 159,8 28,543 17 94JonasFolger KTM 158,4 48,962 Neklasifikováni 33BradBinder KTM 161,4 12 kol 12MaverickViñales Aprilia 155,1 22 kol

Foto: Pramac Racing