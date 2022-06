MotoGP: Novým králem Sachsenringu se stal Quartararo

Do německého závodu třídy MotoGP, který se jel na rozpáleném Sachsenringu, startoval jako první Bagnaia. Z druhé pozice vyrážel Quartararo. Přestože se úřadující šampion v posledních dnech necítil po zdravotní stránce úplně nejlépe, na jeho rychlosti v kvalifikaci se to neprojevilo. Ze třetí pozice startoval Johann Zarco.

Penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem si musel odpykat Jack Miller. Jezdec totiž včera upadl v době, kdy byly vyvěšeny žluté vlajky. Penalizace hrozila i Quartararovi, který se včera dopoledne kvůli uvolněnému hledí pohyboval po dráze příliš pomalu a navíc se pak na dráhu vrátil v době, kdy už byl výjezd z pit lane uzavřen. Francouz ovšem nakonec penalizován nebyl.

Závod na Sachsenringu musel vynechat Marc Márquez, který se zotavuje ze čtvrté operace zraněné paže. Zúčastnit se nakonec nemohl ani Alex Rins, protože jej stále bolí zranění z Katalánska.

Po startu do třicetikolového závodu se vedení ujal Quartararo. Bagnaia se zařadil na druhé místo a na třetí pozici se dostal Aleix Espargaro. Quartararo vedl i v druhém kole, nicméně Bagnaiovi (zatím) neujížděl. Před Aleixe Espargara se na třetí místo posunul Zarco.

Sedmadvacet kol před závěrem upadl z druhého místa Bagnaia. Quartararo tím pádem zůstal v čele osamocen. Na druhé místo se posunul Zarco a na třetí Aleix Espargaro. První pětku doplňovali Viňales a di Giannantonio. Krátce po Bagnaiovi upadl téměř ve stejném místě i Mir. Následně skončil na zemi také Takaaki Nakagami. Alex Márquez odstoupil.

Quartararo pokračoval v čele i v době, kdy do cíle zbývalo dvaadvacet kol. Druhý byl se ztrátou zhruba 1,2 s jeho krajan Zarco a za Zarcem jezdili jezdci Aprilie – Aleix Espargaro na třetí pozici a Maverick Viňales na čtvrté.

Osmnáct okruhů před šachovnicí držel první místo Quartararo. Druhý Zarco byl zhruba 1,5 sekundy za ním. Poté následovala téměř třívteřinová mezera a za ní oba jezdci Aprilie. Rozestup mezi Espargarem a Viňalesem byl poměrně malý a relativně blízko jezdců Aprilie byl Miller, který v tuto chvíli uzavíral první pětku.

V době, kdy do cíle zbývalo dvanáct kol, se nijak neměnilo pořadí na prvních třech místech, jen rozestupy mezi jezdci se zvětšovaly. Maverick Viňales projel jednu ze zatáček moc zeširoka a dostal se před něj Miller. Poté, co se Miller dostal před Viňalese, začal tlačit i na Aleixe Espargara. Viňales následně zamířil do boxů a odstoupil. Do první pětky se tím pádem vrátil nováček di Giannantonio, ale ne na dlouho, protože devět kol před koncem jej překonali Martin a Marini a později také Brad Binder.

I pět kol před závěrem zůstávalo pořadí na prvních třech místech stejné. Vedl Quartararo, druhý byl Zarco a třetí Aleix Espargaro. Miller byl těsně za Aleixem a k této dvojici se navíc trochu přibližoval pátý Luca Marini. Tři kola před koncem se Miller dostal před Espargara, který jednu ze zatáček projel příliš zeširoka.

V nájezdu do posledního kola měl Quartararo náskok přes pět vteřin před Zarcem. Třetí Miller měl na Zarca také poměrně velkou ztrátu. Aleix Espargaro už také nebyl v úplně nejtěsnějším kontaktu s Millerem.

Pro výhru si dojel Quartararo. Na podium jej doprovodil jeho krajan Zarco a Australan Jack Miller. Aleix Espargaro dorazil do cíle jako čtvrtý, což znamená, že v šampionátu sice zůstává Aleix na druhé pozici, ale na vedoucího Quartarara už ztrácí přes třicet bodů. Další závod se jede už za týden v Assenu, poté následuje letní přestávka. Bez ohledu na to, jak závod v Assenu dopadne, je jisté, že Quartararo zůstane v pozici vedoucího muže šampionátu i přes letní přestávku.

GP Německa - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 20FabioQuartararo Yamaha 160,3 41'12,8160 2 5JohannZarco Ducati 160 4,939 3 43JackMiller Ducati 159,7 8,372 4 41AleixEspargaro Aprilia 159,7 9,113 5 10LucaMarini Ducati 159,5 11,679 6 89JorgeMartin Ducati 159,4 13,164 7 33BradBinder KTM 159,3 15,405 8 49FabioDi Giannantonio Ducati 159,3 15,851 9 88MiguelOliveira KTM 159 19,74 10 23EneaBastianini Ducati 158,9 21,611 11 72MarcoBezzecchi Ducati 158,8 23,175 12 25RaulFernandez KTM 158,6 26,548 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 158,4 29,014 14 4AndreaDovizioso Yamaha 158,3 30,68 15 87RemyGardner KTM 158,3 30,812 16 6StefanBradl Honda 157 52,04 Neklasifikováni 44PolEspargaro Honda 158,5 8 kol 12MaverickViñales Aprilia 159 11 kol 73AlexMarquez Honda 155,4 24 kol 30TakaakiNakagami Honda 159,2 24 kol 40DarrynBinder Yamaha 135,1 25 kol 36JoanMir Suzuki 157,8 27 kol 63FrancescoBagnaia Ducati 160,2 27 kol

Foto: Václav Duška Jr.