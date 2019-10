MotoGP: Odpoledne se dařilo Yamahám, nejrychlejší Quartararo

Marc Márquez měl dnes dopoledne dost těžký pád. Jeho stroj zůstal úplně zničen. Jezdec musel na vyšetření do zdravotního střediska a následně i do nemocnice. Nic vážného se však naštěstí neobjevilo, jezdce sice bolí bok, ale do druhého tréninku nastoupil a hned byl hodně rychlý. Už ve svém druhém rychlém kole překonal Viňalesův dopolední nejrychlejší čas. Márquez pak dlouho vedl, ale v závěru, jak se jezdci hodně přetahovali o rychlá kola, nenavázal na svou rychlost z úvodu tréninku.

Nejlepší čas druhého tréninku a zároveň celého dnešního dne zaznamenal Fabio Quartararo na Yamaze. Maverick Viňales, který byl nejrychlejší v prvním tréninku, tentokrát klesl na druhé místo. První trojici zkompletoval Franco Morbidelli. V první trojce jsou tedy tři Yamahy.

Za trojicí Yamah následoval Jack Miller s Ducati a hned po něm Valentino Rossi na Yamaze. Všechny Yamahy jsou v první pětce, Yamahám se tedy dnes v Buriramu dařilo velmi dobře. Marc Márquez s Hondou se musel smířit s šestou pozicí.

Na sedmé místo se dostal Aleix Espargaro s Aprilií. Andrea Dovizioso je osmý. V elitní desítku uzavírají jezdci Suzuki – Joan Mir a Alex Rins.

Naprosto všichni jezdci bez výjimky dokázali odpoledne zlepšit své dopolední časy, takže provizorní postupová desítka je shodná s nejlepší desítkou druhého tréninku.

Karel Abraham, který má s thajským okruhem zkušenosti i z dob svého působení v superbicích, je po dnešku sedmnáctý.

Další šance na zlepšení bude ještě zítra ráno, pokud počasí dovolí, což není jisté, protože dle předpovědi počasí by během víkendu na okruhu v Buriramu mohlo pršet.

GP Thajska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 324,3 1'30,404 2 Maverick VINALES Yamaha 324,3 1'30,597 0,193 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 324,3 1'30,625 0,221 4 Jack MILLER Ducati 330,2 1'30,698 0,294 5 Valentino ROSSI Yamaha 325,3 1'30,733 0,329 6 Marc MARQUEZ Honda 329,2 1'30,891 0,487 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 325,3 1'31,007 0,603 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 329,2 1'31,027 0,623 9 Joan MIR Suzuki 326,2 1'31,086 0,682 10 Alex RINS Suzuki 326,2 1'31,094 0,69 11 Danilo PETRUCCI Ducati 327,2 1'31,115 0,711 12 Francesco BAGNAIA Ducati 326,2 1'31,154 0,75 13 Cal CRUTCHLOW Honda 328,2 1'31,344 0,94 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 324,3 1'31,424 1,02 15 Pol ESPARGARO KTM 325,3 1'31,499 1,095 16 Andrea IANNONE Aprilia 323,3 1'31,512 1,108 17 Karel ABRAHAM Ducati 327,2 1'31,588 1,184 18 Tito RABAT Ducati 323,3 1'31,932 1,528 19 Miguel OLIVEIRA KTM 320,4 1'31,936 1,532 20 Jorge LORENZO Honda 328,2 1'31,949 1,545 21 Mika KALLIO KTM 320,4 1'31,991 1,587 22 Hafizh SYAHRIN KTM 322,3 1'32,584 2,18

Foto: Sepang Racing Team