MotoGP: Oliveira si v komplikovaných podmínkách dojel pro výhru

Vzhledem ke špatnému počasí nebylo možné odstartovat závod třídy MotoGP v původně plánovaném čase. Mělo se začínat v 10:00, ale k otevření pit lane nakonec došlo v 10:35 našeho času a následně se jezdci seřadili na roštu a krátce před jedenáctou hodinou našeho času se odstartovalo. Z prvního místa poprvé v kariéře ve třídě MotoGP startoval Bezzecchi. Navzdory tomu, že Bezzecchi vyjel hned v úvodu závodu mimo dráhu, zůstal první. Na druhé místo se zařadil Bagnaia a na třetí Miller. Quartararo se naopak propadl mimo bodované pozice.

Bezzecchi držel první pozici i ve druhém kole, ale následně byl kvůli překročení limitů dráhy v úvodu závodu penalizován ztrátou jedné pozice. Po Bezzecchiho penalizaci se vedení ujal Miller. Třetí byl Bagnaia a těsně za ním jezdili Oliveira a Marini, nicméně Marini brzy upadl. Do první pětky se tím pádem posunul Marc Márquez. Quartararo pokračoval mimo bodované pozice i v době, kdy do konce zbývalo jednadvacet z původních pětadvaceti kol. Bagnaia klesl na čtvrté místo za Oliveiru, který byl v této fázi závodu hodně rychlý. Podmínky na dráze ovšem měly do ideálu hodně daleko a navíc byly nad okruhem stále vidět tmavé mraky.

Aleix Espargaro dostal penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem kvůli incidentu s Binderem v úvodu závodu. Odpykání trestu pro něj znamenalo propad na čtrnáctou pozici. Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – byl ovšem i v době, kdy do cíle zbývalo patnáct kol, mimo bodované pozice. Tou dobou stále vedl Miller. Druhý byl Oliveira a první trojici uzavíral Bagnaia. Čtvrtý byl Marc Márquez a na páté místo se dostal jeho mladší bratr Alex, kterému se v minulosti za mokrých podmínek podařilo dojet až na stupně vítězů. Bezzecchi, který vyrážel z pole position, se naopak v průběhu závodu propadal. Třináct kol před koncem už byl Bezzecchi mimo první desítku.

Dvanáct okruhů před šachovnicí se na první pozici posunul Oliveira. Na pátého Alexe Márqueze útočil Zarco a Marc Márquez se přibližoval Bagnaiovi, který se aktuálně držel na posledním stupínku provizorního podia.

Devět kol před koncem byl první Oliveira, druhý Miller a třetí Bagnaia. Čtvrtý Marc Márquez byl stále relativně těsně za Bagnaiou. Na pátém místě už byl Zarco, který si poradil s Alexem Márquezem. Aleix Espargaro jezdil na jedenácté pozici a Fabio Quartararo byl až osmnáctý.

V dalším průběhu závodu jezdil hodně rychle Zarco a postupně se přibližoval ke staršímu z bratrů Márquezových.

Pět kol před koncem zůstával ve vedení Oliveira. Miller držel druhé místo. Bagnaia, Márquez a Zarco jeli těsně za sebou na čtvrtém až pátém místě. Ještě během tohoto kola se ovšem Zarco dokázal dostat před Marca Márqueze na čtvrté místo. Bezzecchi, který startoval z pole position, byl v tuto chvíli mimo body. Quartararo se posunul před Crutchlowa, ale stále to byla nebodovaná pozice – konkrétně sedmnácté místo.

Do posledního kola najel jako první Oliveira. Miller byl druhý a Bagnaia třetí. Zarco a Márquez doplňovali první pětku. A na tomto pořadí už se do konce závodu nic nezměnilo. Aleix Espargaro dorazil do cíle jako jedenáctý. Quartararo nebodoval, což znamená, že Bagnaia je nyní v šampionátu jen dva body za vedoucím Quartararem. Aleix Espargaro na třetí pozici zaostává o dvacet bodů. Boj o titul tedy může být v posledních třech závodech roku ještě dost dramatický.

GP Thajska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 88MiguelOliveira KTM 163,6 41'44,5030 2 43JackMiller Ducati 163,6 0,73 3 63FrancescoBagnaia Ducati 163,5 1,968 4 5JohannZarco Ducati 163,4 2,49 5 93MarcMarquez Honda 163,4 2,958 6 23EneaBastianini Ducati 162,7 13,257 7 12MaverickViñales Aprilia 162,7 14,566 8 73AlexMarquez Honda 162,6 14,861 9 89JorgeMartin Ducati 162,6 15,365 10 33BradBinder KTM 162,4 18,097 11 41AleixEspargaro Aprilia 162,4 19,041 12 42AlexRins Suzuki 162,3 19,659 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 162,3 22,439 14 44PolEspargaro Honda 162,1 23,646 15 25RaulFernandez KTM 161,6 30,483 16 72MarcoBezzecchi Ducati 161,4 33,466 17 20FabioQuartararo Yamaha 161,4 34,072 18 49FabioDi Giannantonio Ducati 161,3 36,203 19 35CalCrutchlow Yamaha 161,2 36,532 20 DaniloPetrucci Suzuki 160,9 42,508 21 40DarrynBinder Yamaha 160,4 49,992 22 45TetsutaNagashima Honda 160,3 51,346 23 10LucaMarini Ducati 147,4 2 kola Neklasifikováni 87RemyGardner KTM 160,9 14 kol

Foto: Václav Duška Jr., Lukasz Swiderek