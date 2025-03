MotoGP: Páteční program v Austinu uzavřel nejlepším časem Marc Márquez

Během pátečních dopoledních tréninků v Austinu pršelo. Odpoledne už se ale počasí začalo zlepšovat a dráha postupně osychala. V úvodu odpoledního tréninku MotoGP sice ještě jezdci vyjeli na pneumatikách do mokra, ale později už začali přezouvat na gumy do sucha. Jako první na hladkých pneumatikách vyjel Jack Miller. Další se k němu záhy začali přidávat. V té době zbývalo do konce tréninku ještě více než třicet minut.

Čtvrt hodiny před koncem vedl Marc Márquez s časem 2:05,145 sekundy, což bylo stále zhruba pět sekund za dosavadním rekordem (2:00,864 sekundy), který drží Maverick Viñales z loňského roku. A ačkoliv se v posledních minutách dnešního odpoledního tréninku jezdcům ještě podařilo časy vylepšit, rekord nakonec překonán nebyl.

Nejrychlejším mužem dnešního dne se stal Marc Márquez, jenž se jako jediný těsně dostal pod hranici 2:03 na kolo. Druhé místo obsadil Fabio di Giannantonio, který se dostává do formy po operacích ramene a klíční kosti. Franco Morbidelli byl těsně před koncem tréninku dvacátý, ale díky svému poslednímu kolu se propracoval na třetí místo.

Čtvrtý nejlepší čas dnešního odpoledne zaznamenal Alex Márquez. První pětku uzavřel jeho týmový kolega Fermin Aldeguer. Šestý skončil Jack Miller. Sedmé místo obsadil Pedro Acosta. Maverick Viñales, který loni v Austinu vyhrál, tentokrát zajel osmý čas. Kromě již zmíněných si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili také Joan Mir a Francesco Bagnaia. V postupové desítce tedy mají své zástupce Ducati, Yamaha, Honda i KTM. Chybí pouze Aprilia. Nejlepším jezdcem Aprilie byl tentokrát Marco Bezzecchi na třinácté pozici.

Mimo postup dnes v Austinu zůstal například Fabio Quartararo. Quartararův krajan Johann Zarco na konci tréninku upadl, ale naštěstí je v pořádku. I on ale bude muset do první kvalifikace.

Co se počasí týče, v dalším průběhu závodního víkendu by mělo být výrazně tepleji než dnes. Teplota vzduchu by mohla vystoupat až ke 30°C.

GP Amerik - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 02'02,929 2 Fabio Di Giannantonio Ducati 02'03,665 0,736 3 Franco Morbidelli Ducati 02'03,766 0,837 4 Alex Marquez Ducati 02'03,811 0,882 5 Fermin Aldeguer Ducati 02'03,902 0,973 6 Jack Miller Yamaha 02'03,953 1,024 7 Pedro Acosta KTM 02'04,099 1,17 8 Maverick Viñales KTM 02'04,261 1,332 9 Joan Mir Honda 02'04,342 1,413 10 Francesco Bagnaia Ducati 02'04,459 1,53 11 Fabio Quartararo Yamaha 02'04,579 1,65 12 Brad Binder KTM 02'04,761 1,832 13 Marco Bezzecchi Aprilia 02'04,770 1,841 14 Ai Ogura Aprilia 02'04,931 2,002 15 Luca Marini Honda 02'04,964 2,035 16 Raul Fernandez Aprilia 02'05,113 2,184 17 Alex Rins Yamaha 02'05,287 2,358 18 Enea Bastianini KTM 02'05,335 2,406 19 Augusto Fernandez Yamaha 02'05,927 2,998 20 Johann Zarco Honda 02'05,981 3,052 21 Somkiat Chantra Honda 02'06,493 3,564 22 Lorenzo Savadori Aprilia 02'06,922 3,993

Foto: Ducati