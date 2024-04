MotoGP: Páteční program v Jerezu nakonec uzavřel nejlepším časem Bagnaia

Úřadující šampion Francesco Bagnaia byl dnes dopoledne dvanáctý, nicméně odpoledne se mu podařilo zajet rekordní čas 1:36,025 a dostat se díky tomu na první místo. V rychlém tempu pokračuje Maverick Viñales, který tentokrát zajel druhý nejlepší čas. Na třetí místo se zařadil Marc Márquez.

Čtvrtou příčku obsadil Marco Bezzecchi. Jorge Martin, jenž je aktuálně vedoucím mužem šampionátu, doplnil první pětku. Nováček Acosta skončil šestý. Přímý postup do druhé kvalifikace si dále zajistili také Espargaro, Bastianini, di Giannantonio a Alex Márquez.

V úvodní desetiminutovce odpoledního tréninku skončil na zemi Marco Bezzecchi a krátce po něm upadl i Raul Fernandez. Pádu se nakonec nevyhnul ani Maverick Viňales. Španěl se sice do poslední chvíle snažil pád odvrátit, ale nakonec se mu to nepovedlo. A v dalším průběhu tréninku se také hodně padalo. Postupně skončili na zemi i Alex Márquez, Quartararo, Pedrosa, Oliveira, Miller a Binder.

Kromě dění na trati se aktuálně v Jerezu hodně hovoří i o tom, že by jeden z týmů, který aktuálně používá stroje značky Ducati, mohl příští rok přejít k Yamaze. Před časem se spekulovalo, že by motocykly Yamaha v budoucnu mohl využívat Rossiho tým VR46, nicméně před nedávnem přišel Speedweek s informací, že by k Yamaze mohl přejít Pramac a dokonce už by údajně měla probíhat „pokročilá jednání“. Dle španělského as.com by ovšem nakonec tím týmem, který přejde k Yamaze, mohl být Gresini Racing.

GP Španělska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'36,025 2 Maverick Viñales Aprilia 01'36,125 0,1 3 Marc Marquez Ducati 01'36,168 0,143 4 Marco Bezzecchi Ducati 01'36,364 0,339 5 Jorge Martin Ducati 01'36,435 0,41 6 Pedro Acosta KTM 01'36,439 0,414 7 Aleix Espargaro Aprilia 01'36,446 0,421 8 Enea Bastianini Ducati 01'36,480 0,455 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'36,536 0,511 10 Alex Marquez Ducati 01'36,539 0,514 11 Brad Binder KTM 01'36,644 0,619 12 Franco Morbidelli Ducati 01'36,711 0,686 13 Jack Miller KTM 01'36,900 0,875 14 Dani Pedrosa KTM 01'36,944 0,919 15 Alex Rins Yamaha 01'36,959 0,934 16 Takaaki Nakagami Honda 01'36,969 0,944 17 Raul Fernandez Aprilia 01'37,111 1,086 18 Johann Zarco Honda 01'37,277 1,252 19 Miguel Oliveira Aprilia 01'37,342 1,317 20 Fabio Quartararo Yamaha 01'37,382 1,357 21 Joan Mir Honda 01'37,476 1,451 22 Augusto Fernandez KTM 01'37,611 1,586 23 Stefan Bradl Honda 01'37,709 1,684 24 Luca Marini Honda 01'37,838 1,813 25 Lorenzo Savadori Aprilia 01'37,902 1,877

Foto: Ducati