MotoGP: Páteční program v Maďarsku uzavřel nejlepším časem Acosta

MotoGP: Páteční program v Maďarsku uzavřel nejlepším časem Acosta

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

Pedro Acosta sice v závěru tréninku nepříjemně upadl, přesto se může radovat z nejrychlejšího kola. Za Acostou se seřadili bratři Márquezovi.

Pedro Acosta zajel v pátečním odpoledním tréninku čas 1:37,061. V úplném závěru ovšem mladý Španěl dostal hodně nepříjemný highsider. Dopad na zem byl pochopitelně tvrdý, ale jezdec dokázal odejít po svých. Acostovo nejlepší kolo už do konce tréninku nikdo nedokázal překonat. Marc Márquez se sice v závěru zlepšil, ale tentokrát stačil „jen“ na druhé místo. První trojku zkompletoval Alex Márquez. Posledně zmíněný ovšem v jednu chvíli docela překážel Bagnaiovi a Millerovi. Incident je vyšetřován, uvidíme, zda padne nějaký trest.

Fermin Aldeguer, který si minulý týden v Rakousku vyjel pódium, má rychlé tempo i v Maďarsku. V pátek odpoledne zajel čtvrtý čas. První pětku doplnil Enea Bastianini, jenž už se se svou KTM docela dokázal sžít, nyní už totiž Ital zajíždí výrazně lepší výsledky v porovnání s úvodem sezóny.

Franco Morbidelli obsadil šesté místo. Sedmý skončil Joan Mir. Pol Espargaro, který zaskakuje za zraněného Viñalese, se díky osmému nejlepšímu času také řadí mezi jezdce, co si zajistili přímý postup do druhé části kvalifikace. A kromě výše zmíněných závodníků postupují i Luca Marini a Fabio Quartararo. Těsně mimo postup zůstal Jorge Martin. Pro úřadujícího šampióna to je velká smůla, protože postup mu unikl o pouhou jednu tisícinu. Spokojen dnes určitě nebude ani Francesco Bagnaia, jenž nestačil na lepší než čtrnácté místo. Ital tím pádem bude muset zítra nastoupit do první kvalifikace.

GP Maďarska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Pedro Acosta KTM 01'37,061  
2 Marc Marquez Ducati 01'37,067 0,006
3 Alex Marquez Ducati 01'37,342 0,281
4 Fermin Aldeguer Ducati 01'37,375 0,314
5 Enea Bastianini KTM 01'37,415 0,354
6 Franco Morbidelli Ducati 01'37,429 0,368
7 Joan Mir Honda 01'37,446 0,385
8 Pol Espargaro KTM 01'37,544 0,483
9 Luca Marini Honda 01'37,588 0,527
10 Fabio Quartararo Yamaha 01'37,671 0,61
11 Jorge Martin Aprilia 01'37,672 0,611
12 Marco Bezzecchi Aprilia 01'37,754 0,693
13 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'37,785 0,724
14 Francesco Bagnaia Ducati 01'37,789 0,728
15 Brad Binder KTM 01'37,876 0,815
16 Ai Ogura Aprilia 01'38,013 0,952
17 Jack Miller Yamaha 01'38,022 0,961
18 Miguel Oliveira Yamaha 01'38,072 1,011
19 Raul Fernandez Aprilia 01'38,242 1,181
20 Johann Zarco Honda 01'38,288 1,227
21 Alex Rins Yamaha 01'38,379 1,318

