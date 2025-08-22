MotoGP: Páteční program v Maďarsku uzavřel nejlepším časem Acosta

Pedro Acosta sice v závěru tréninku nepříjemně upadl, přesto se může radovat z nejrychlejšího kola. Za Acostou se seřadili bratři Márquezovi.
Pedro Acosta zajel v pátečním odpoledním tréninku čas 1:37,061. V úplném závěru ovšem mladý Španěl dostal hodně nepříjemný highsider. Dopad na zem byl pochopitelně tvrdý, ale jezdec dokázal odejít po svých. Acostovo nejlepší kolo už do konce tréninku nikdo nedokázal překonat. Marc Márquez se sice v závěru zlepšil, ale tentokrát stačil „jen“ na druhé místo. První trojku zkompletoval Alex Márquez. Posledně zmíněný ovšem v jednu chvíli docela překážel Bagnaiovi a Millerovi. Incident je vyšetřován, uvidíme, zda padne nějaký trest.
Fermin Aldeguer, který si minulý týden v Rakousku vyjel pódium, má rychlé tempo i v Maďarsku. V pátek odpoledne zajel čtvrtý čas. První pětku doplnil Enea Bastianini, jenž už se se svou KTM docela dokázal sžít, nyní už totiž Ital zajíždí výrazně lepší výsledky v porovnání s úvodem sezóny.
Franco Morbidelli obsadil šesté místo. Sedmý skončil Joan Mir. Pol Espargaro, který zaskakuje za zraněného Viñalese, se díky osmému nejlepšímu času také řadí mezi jezdce, co si zajistili přímý postup do druhé části kvalifikace. A kromě výše zmíněných závodníků postupují i Luca Marini a Fabio Quartararo. Těsně mimo postup zůstal Jorge Martin. Pro úřadujícího šampióna to je velká smůla, protože postup mu unikl o pouhou jednu tisícinu. Spokojen dnes určitě nebude ani Francesco Bagnaia, jenž nestačil na lepší než čtrnácté místo. Ital tím pádem bude muset zítra nastoupit do první kvalifikace.
GP Maďarska - MotoGP, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Pedro Acosta
|KTM
|01'37,061
|
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|01'37,067
|0,006
|3
|Alex Marquez
|Ducati
|01'37,342
|0,281
|4
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'37,375
|0,314
|5
|Enea Bastianini
|KTM
|01'37,415
|0,354
|6
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'37,429
|0,368
|7
|Joan Mir
|Honda
|01'37,446
|0,385
|8
|Pol Espargaro
|KTM
|01'37,544
|0,483
|9
|Luca Marini
|Honda
|01'37,588
|0,527
|10
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'37,671
|0,61
|11
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'37,672
|0,611
|12
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'37,754
|0,693
|13
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'37,785
|0,724
|14
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'37,789
|0,728
|15
|Brad Binder
|KTM
|01'37,876
|0,815
|16
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'38,013
|0,952
|17
|Jack Miller
|Yamaha
|01'38,022
|0,961
|18
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'38,072
|1,011
|19
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'38,242
|1,181
|20
|Johann Zarco
|Honda
|01'38,288
|1,227
|21
|Alex Rins
|Yamaha
|01'38,379
|1,318
Zdroj: motogp.com, foto: KTM