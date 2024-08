MotoGP: Páteční program v Rakousku uzavřel nejlépe Bagnaia

Aktualizace: Di Giannantonio si při nehodě vykloubil rameno. Do zbytku závodního víkendu už nenastoupí.

Jezdci mají za sebou páteční odpolední trénink, v němž se rozhoduje o přímém postupu do druhé části kvalifikace. Francesco Bagnaia zajel nejlepším čas a navíc se mu podařilo vylepšit dosavadní rekordní čas okruhu. Velmi dobře si dnes vedli i jezdci týmu Pramac Racing. Franco Morbidelli byl stejně jako dopoledne druhý. Jorge Martin, který vyhrál dopolední trénink, se tentokrát zařadil na třetí pozici.

První pětku doplnili Marc Márquez a Brad Binder. Šestý nejlepší čas zaznamenal Alex Márquez. Za mladším z bratrů Márquzových se seřadili jezdci Aprilie – Aleix Espargaro obsadil sedmé místo a Maverick Viňales osmé. Marco Bezzecchi to sice měl s pádem, ale nakonec stačil na deváté místo, takže postup má zajištěn. Jeho týmový kolega di Giannantonio, který upadl jen o několik okamžiků později, bude muset do první kvalifikace, protože skončil až dvacátý. Posledním jezdcem se zajištěným přímým postupem do druhé kvalifikace je Enea Bastianini, jenž v závěru také skončil na zemi.

Nováček Pedro Acosta opět upadl. Dnes už to byl jeho třetí pád. Naštěstí i tentokrát zůstal jezdec nezraněn a hned odběhl, aby se rychle dostal do boxů pro druhý stroj. Acosta je nakonec prvním nepostupujícím.

Pol Espargaro nenavázal na svůj výsledek z dopoledne, kdy byl třetí. V rozhodujícím tréninku skončil až na 21. místě. Navíc se mladší z bratrů Espargarových musel potýkat i s nějakým technickým problémem, kvůli němuž musel odstavit svůj stroj.

GP Rakouska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'28,508 2 Franco Morbidelli Ducati 01'28,789 0,281 3 Jorge Martin Ducati 01'28,827 0,319 4 Marc Marquez Ducati 01'28,858 0,35 5 Brad Binder KTM 01'28,969 0,461 6 Alex Marquez Ducati 01'29,056 0,548 7 Aleix Espargaro Aprilia 01'29,107 0,599 8 Maverick Viñales Aprilia 01'29,117 0,609 9 Marco Bezzecchi Ducati 01'29,233 0,725 10 Enea Bastianini Ducati 01'29,281 0,773 11 Pedro Acosta KTM 01'29,308 0,8 12 Jack Miller KTM 01'29,329 0,821 13 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,380 0,872 14 Johann Zarco Honda 01'29,606 1,098 15 Augusto Fernandez KTM 01'29,762 1,254 16 Luca Marini Honda 01'29,809 1,301 17 Alex Rins Yamaha 01'29,822 1,314 18 Miguel Oliveira Aprilia 01'29,881 1,373 19 Raul Fernandez Aprilia 01'29,952 1,444 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'30,058 1,55 21 Pol Espargaro KTM 01'30,183 1,675 22 Takaaki Nakagami Honda 01'30,421 1,913 23 Lorenzo Savadori Aprilia 01'30,545 2,037 24 Joan Mir Honda 01'30,657 2,149 25 Stefan Bradl Honda 01'30,895 2,387

Foto: Ducati