MotoGP: Páteční tréninky v Mugellu uzavřel na první pozici Bagnaia

Po prvním pátečním tréninku byl vedoucí muž šampionátu – Francesco Bagnaia – mimo první desítku, ale ve druhém tréninku nakonec (i navzdory bolavé noze) dokázal zajet nejlepší čas. Jeho kolo mělo hodnotu 1:45,436. Pouhých 0,063 s na Bagnaiu ztratil jeho aktuálně největší soupeř Marco Bezzecchi, který na něj v průběžném hodnocení šampionátu ztrácí jenom jeden bod. Za Bagnaiu a Bezzecchiho se na třetí místo zařadil Alex Rins. Rozdíl mezi prvními třemi je pouhých 0,081 s.

Čtvrtý nejlepší čas druhého tréninku zaznamenal Jihoafričan Brad Binder. První pětku uzavřel Jorge Martin. Na šesté místo se zařadil Enea Bastianini. Sedmý skončil Johann Zarco. Marc Márquez sice v závěru tréninku upadl, ale ještě si stačil zaběhnout do boxu pro druhý stroj a posléze zajet rychlé kolo, díky němuž se dostal do první desítky a zajistil si tak přímý postup do druhé kvalifikace.

Aleix Espargaro měl tento týden nehodu na kole, při níž si poranil kotník. Dnes dopoledne upadl se svou Aprilií, po nehodě musel být podpírán, ale nakonec je natolik v pořádku, že se ve druhém tréninku dokázal probojovat mezi jezdce s jistým postupem do druhé části kvalifikace. Kromě devíti výše zmíněných postupuje i Luca Marini.

Mimo postup naopak zůstali Alex Márquez a Fabio Quartararo, kteří kralovali dnešnímu dopoledni. Spolu s nimi budou v první kvalifikaci dále bojovat například Viňales a Miller.

GP Itálie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 1FrancescoBagnaia Ducati 354 01'45,4360 0 2 72MarcoBezzecchi Ducati 354 01'45,4990 0,063 3 42AlexRins Honda 354 01'45,5170 0,081 4 33BradBinder KTM 358,8 01'45,5540 0,118 5 89JorgeMartin Ducati 360 01'45,5700 0,134 6 23EneaBastianini Ducati 358,8 01'45,6350 0,199 7 5JohannZarco Ducati 356,4 01'45,6620 0,226 8 93MarcMarquez Honda 352,9 01'45,6910 0,255 9 41AleixEspargaro Aprilia 355,2 01'45,7840 0,348 10 10LucaMarini Ducati 354 01'45,8350 0,399 11 12MaverickViñales Aprilia 354 01'45,8460 0,41 12 25RaulFernandez Aprilia 355,2 01'45,8520 0,416 13 73AlexMarquez Ducati 358,8 01'45,9280 0,492 14 43JackMiller KTM 357,6 01'46,1620 0,726 15 21FrancoMorbidelli Yamaha 350,6 01'46,2380 0,802 16 20FabioQuartararo Yamaha 354 01'46,3040 0,868 17 49FabioDi Giannantonio Ducati 351,7 01'46,5470 1,111 18 88MiguelOliveira Aprilia 356,4 01'46,5650 1,129 19 51MichelePirro Ducati 357,6 01'46,8280 1,392 20 37AugustoFernandez KTM 352,9 01'47,0140 1,578 21 30TakaakiNakagami Honda 352,9 01'47,0740 1,638 22 32LorenzoSavadori Aprilia 352,9 01'47,8330 2,397 23 36JoanMir Honda 352,9 01'48,8430 3,407 24 94JonasFolger KTM 349,5 01'49,1600 3,724

Foto: Ducati