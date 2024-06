MotoGP: Pátečnímu dopolednímu programu v Itálii kraloval Viñales

Maverick Viñales dnes dopoledne v Mugellu zajel čas 1:46,140, díky čemuž se dostal na první místo výsledkové listiny. Na druhé místo se zařadil šampion z roku Fabio Quartararo, jenž byl jedním z jezdců, kteří po závodě v Le Mans testovali právě na okruhu v Mugellu. Třetí nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Franco Morbidelli.

Pedro Acosta měl sice v závěru našlápnuto na hodně rychlé kolo, které by jej mohlo posunout výše, nicméně své snahy ukončil pádem. Jezdec je naštěstí po nehodě v pořádku a skončil na čtvrtém místě. První pětku uzavírá vedoucí muž šampionátu – Jorge Martin. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešli ještě Marc Márquez a Aleix Espargaro. Desítku pak doplnili Rins, Bagnaia a Alex Márquez. Rins to měl v úvodu s poměrně nepříjemným pádem, ale naštěstí odešel po svých. Na loňské Mugello nemá Rins dobré vzpomínky, protože si zde dost nepříjemně zlomil nohu, kvůli čemuž byl pak několik měsíců mimo hru.

Na divokou kartu o tomto víkendu v Itálii startují Pol Espargaro a Lorenzo Savadori. Pol Espargaro zajel patnáctý čas a Savadori uzavírá výsledkovou listinu.

Kromě dění na dráze se v Mugellu hodně řeší i to, kdo kde bude příští rok závodit. Během dopoledního tréninku Gino Borsoi (šéf týmu Pramac Racing) při rozhovoru pro DAZN potvrdil, že Pramac bude pokračovat se stroji Ducati i příští rok. Otázkou ovšem stále zůstává, kdo z jezdců bude u týmu závodit. Marc Márquez včera při tiskové konferenci vyvrátil možnost, že by se chystal příští rok přestoupit do Pramacu. Jorge Martin, který aktuálně u Pramacu jezdí, trvá na tom, že chce v příští sezóně závodit za tovární tým a že je eventuálně připraven zamířit k jinému výrobci, pokud mu Ducati nenabídne místo v továrním týmu. U týmu tovární Ducati má ovšem své místo jisté zatím pouze Bagnaia, který má podepsanou smlouvu na příští dvě sezóny. Když se před několika dny novináři ptali samotného úřadujícího šampiona, koho by si přál jako týmového kolegu, řekl jim, že by si přál Bastianiniho.

GP Itálie - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Maverick Viñales Aprilia 01'46,140 2 Fabio Quartararo Yamaha 01'46,328 0,188 3 Franco Morbidelli Ducati 01'46,428 0,288 4 Pedro Acosta KTM 01'46,459 0,319 5 Jorge Martin Ducati 01'46,587 0,447 6 Marc Marquez Ducati 01'46,587 0,447 7 Aleix Espargaro Aprilia 01'46,590 0,45 8 Alex Rins Yamaha 01'46,719 0,579 9 Francesco Bagnaia Ducati 01'46,790 0,65 10 Alex Marquez Ducati 01'46,816 0,676 11 Raul Fernandez Aprilia 01'46,911 0,771 12 Jack Miller KTM 01'47,016 0,876 13 Marco Bezzecchi Ducati 01'47,108 0,968 14 Brad Binder KTM 01'47,116 0,976 15 Pol Espargaro KTM 01'47,133 0,993 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'47,197 1,057 17 Miguel Oliveira Aprilia 01'47,291 1,151 18 Enea Bastianini Ducati 01'47,296 1,156 19 Luca Marini Honda 01'47,582 1,442 20 Augusto Fernandez KTM 01'47,586 1,446 21 Takaaki Nakagami Honda 01'47,742 1,602 22 Joan Mir Honda 01'47,812 1,672 23 Johann Zarco Honda 01'47,904 1,764 24 Lorenzo Savadori Aprilia 01'48,112 1,972

Foto: Aprilia