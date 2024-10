MotoGP: Pátečnímu volnému tréninku v Thajsku kraloval Bezzecchi

Nejlepší čas pátečního dopoledne v Thajsku zaznamenal Marco Bezzecchi. Druhé místo obsadil Jorge Martin. Třetí skončil Francesco Bagnaia. První pětku doplnili bratři Márquezovi, přičemž Marc je čtvrtý a Alex pátý. Na šesté místo se zařadil Enea Bastianini. Na prvních šesti místech jsou tedy pouze jezdci se stroji značky Ducati. Až na sedmé pozici je první jezdec jiné značky. Je jím Pedro Acosta, který se vrátil do sedla svého motocyklu poté, co musel minulý závod v Austrálii vynechat kvůli bolestem ramene.

Hned krátce po začátku pátečního dopoledního tréninku měl nepříjemný pád Aleix Espargaro. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat. Musel tedy zamířit do zdravotního střediska na okruhu. Do konce tréninku už se na dráhu nevrátil. Dle posledních zpráv by ale měl být v pořádku a odpoledne už se objeví.

V Thajsku opět chybí Miguel Oliveira, který si v Indonésii zlomil ruku. Opět jej nahrazuje Lorenzo Savadori. A stejně tak by to mělo být i příští týden v Malajsii. Zda bude Oliveira zpátky ve Valencii, zatím není jisté.

Fabio di Giannantonio se příští týden chystá na operaci dlouhodobě bolavého ramene. Jméno jeho náhradníka by mělo být zveřejněno v nejbližších dnech. Momentálně se spekuluje o tom, že by jej mohl nahradit Andrea Iannone, ale ve hře jsou i Nicolo Bulega nebo Danilo Petrucci.

GP Thajska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marco Bezzecchi Ducati 01'30,492 2 Jorge Martin Ducati 01'30,530 0,038 3 Francesco Bagnaia Ducati 01'30,692 0,2 4 Marc Marquez Ducati 01'30,751 0,259 5 Alex Marquez Ducati 01'30,849 0,357 6 Enea Bastianini Ducati 01'30,860 0,368 7 Pedro Acosta KTM 01'30,906 0,414 8 Jack Miller KTM 01'30,999 0,507 9 Takaaki Nakagami Honda 01'31,022 0,53 10 Fabio Quartararo Yamaha 01'31,140 0,648 11 Brad Binder KTM 01'31,147 0,655 12 Franco Morbidelli Ducati 01'31,171 0,679 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'31,172 0,68 14 Luca Marini Honda 01'31,186 0,694 15 Maverick Vinales Aprilia 01'31,199 0,707 16 Johann Zarco Honda 01'31,249 0,757 17 Raul Fernandez Aprilia 01'31,392 0,9 18 Joan Mir Honda 01'31,420 0,928 19 Alex Rins Yamaha 01'31,513 1,021 20 Augusto Fernandez KTM 01'31,543 1,051 21 Aleix Espargaro Aprilia 01'32,001 1,509 22 Lorenzo Savadori Aprilia 01'32,580 2,088

Foto: VR46 Racing