MotoGP: Pátek na Sachsenringu uzavřel rekordním časem Fabio di Giannantonio

Ital Fabio di Giannantonio v úplném závěru rozhodujícího pátečního tréninku zajel čas 1:19,071 a výrazně tak překonal dosavadní traťový rekord, který dosud na Sachsenringu držel Jorge Martin. Alex Márquez jede krátce po operaci zlomené ruky, po prvním tréninku tedy ještě musel absolvovat další kontrolu u lékaře, aby se definitivně rozhodlo o tom, zda bude moci pokračovat. Jezdec od lékařů dostal zelenou a v odpoledním tréninku pak zajel druhý nejlepší čas. Dokonce i překonal svého bratra Marca. Marc Márquez sice velkou část tréninku vedl, ale nakonec obsadil třetí místo. Sachsenring je pro bratry Márquezovy speciální, protože se zde loni poprvé společně podívali na podium. Uvidíme, zda se jim to podaří i tentokrát.

Fabio Quartararo, který před třemi lety na Sachsenringu vybojoval svou zatím poslední výhru, měl v závěru dnešního odpoledního tréninku potíže. Nejprve si udělal menší výlet mimo dráhu a o něco málo později mu došel benzín, takže musel ještě zajet k mechanikům na dotankování. Navzdory tomu ale Quartararo skončil na čtvrté pozici, takže přímý postup do druhé části kvalifikace má zajištěn.

Na páté místo se dnes zařadil Pedro Acosta. Šestý skončil Franco Morbidelli. Marco Bezzecchi to sice měl s pádem, ale nakonec zajel sedmý čas. Do elitní desítky se dále dostali i Miller, Bagnaia a Binder. Všichni výše zmínění jezdci mají zajištěn přímý postup do druhé kvalifikace.

V první kvalifikaci budou muset zabojovat například Viñales a Zarco. Posledně zmíněný jezdec v závěru upadl. Udělal sice pár kotrmelců, ale odešel po svých. Kromě již zmíněného Zarca a Bezzecchiho dnes upadl i Fermin Aldeguer, přičemž mladý Španěl měl dokonce dva pády. Když Aldeguer upadl poprvé, shodou okolností v témže místě vyjel mimo dráhu i Marc Márquez. Ke kolizi tam ale naštěstí nedošlo.

Otázkou zůstává, jak zítřejší program ovlivní počasí. Dle předpovědi totiž hrozí, že by mohlo celý den pršet.

GP Německa - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'19,071 2 Alex Marquez Ducati 01'19,408 0,337 3 Marc Marquez Ducati 01'19,461 0,39 4 Fabio Quartararo Yamaha 01'19,524 0,453 5 Pedro Acosta KTM 01'19,560 0,489 6 Franco Morbidelli Ducati 01'19,592 0,521 7 Marco Bezzecchi Aprilia 01'19,595 0,524 8 Jack Miller Yamaha 01'19,637 0,566 9 Francesco Bagnaia Ducati 01'19,698 0,627 10 Brad Binder KTM 01'19,733 0,662 11 Maverick Viñales KTM 01'19,780 0,709 12 Johann Zarco Honda 01'19,964 0,893 13 Ai Ogura Aprilia 01'20,004 0,933 14 Raul Fernandez Aprilia 01'20,005 0,934 15 Joan Mir Honda 01'20,099 1,028 16 Fermin Aldeguer Ducati 01'20,191 1,12 17 Miguel Oliveira Yamaha 01'20,202 1,131 18 Luca Marini Honda 01'20,309 1,238 19 Alex Rins Yamaha 01'20,668 1,597 20 Lorenzo Savadori Aprilia 01'20,722 1,651

Zdroj: motogp.com, foto: VR46 Racing