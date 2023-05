MotoGP: Po boji s Binderem nakonec v Jerezu vítězí Bagnaia

Aktualizace: Oliveira má vykloubené rameno a míří do nemocnice na další vyšetření.

Do španělského závodu třídy MotoGP se z prvního místa vydával Aleix Espargaro, ale stejně jako ve včerejším sprintu se mu první místo nepodařilo udržet. A stejně jako ve včerejším sprintu došlo hned v úvodu k velké nehodě, takže závod musel být zastaven. Tentokrát se srazili Quartararo, Oliveira a Bezzecchi. Bezzecchi situaci ustál bez pádu. Quartararo po nehodě dokázal odejít s dopomocí a následně se vrátil do boxu. Oliveiru naložili do sanitky, ale naštěstí bylo v záběrech kamer vidět, že je jezdec při vědomí.

Závod byl o několik minut později znovu odstartován a zkrácen na 24 z původních 25 kol. Na startu chyběl Oliveira, který byl účastníkem nehody z úvodu závodu. Quartararovi nakonec jeho stav dovolil vydat se na opakovaný start. Za zavinění nehody před přerušením závodu ovšem dostal trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Stejný trest si musel odpykat i jeho kolega Morbidelli, který byl viníkem včerejšího incidentu ve sprintu.

Po opakovaném startu se do čela dostali jezdci KTM a o třetí místo spolu bojovali Martin a Bagnaia. Aleix Espargaro se propadl na páté místo. Alex Rins, který vyhrál předchozí závod v Austinu, tentokrát upadl hned v prvním kole po restartu. Jezdec je po nehodě v pořádku a dokonce se znovu rozjel. Krátce po Rinsovi skončil na zemi také Mir. I on je naštěstí v pořádku.

Dvaadvacet kol před koncem vedl Miller před Binderem. Třetí byl Bagnaia, čtvrtý Martin a první pětku uzavíral Aleix Espargaro. Rins, který o něco dříve upadl a rozjel se, nakonec zamířil do boxů a odstoupil.

O kolo později si jezdci KTM prohodili pozice – Binder se ujal vedení, Miller klesl na druhé místo. Bagnaia zůstával třetí. O další kolo později se před Millera dostal Bagnaia a došlo při tom mezi nimi ke kontaktu, ale naštěstí to neskončilo pádem.

Fabio Quartararo si sice nějak odpykal svůj průjezd dlouhým kolem, ale neprovedl to správným způsobem, takže si to za trest musel zopakovat. Penalizován byl také Bagnaia, který se musel posunout o jedno místo vzad, což záhy učinil.

Sedmnáct kol před koncem vedl Binder. Druhý byl Miller a třetí Bagnaia. První pětku uzavírali Aleix Espargaro a Jorge Martin.

Třináct okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Binder. Miller zůstával druhý a nic se neměnilo ani na třetí příčce, kterou držel Bagnaia. Jorge Martin se posunul na čtvrté místo před Aleixe Espargara. Rozestupy mezi předními jezdci nebyly nijak velké. Až za osmým Pedrosou následovala trošku větší mezera. Quartararo po dvou absolvovaných penalizacích v tuto chvíli bojoval s Augustem Fernandezem o čtrnácté místo.

Deset kol před závěrem stále vedl Binder. Před Millera se na druhé místo dostal Bagnaia. Čtvrtý byl Martin a na páté pozici jezdil jeho kolega Zarco. Aleix Espargararo, který dnes startoval z pole position, byl v tuto chvíli šestý.

Osm okruhů před cílem ukončil své snažení pádem Zarco a krátce poté (nezávisle na Zarcovi) skončil na zemi i Bezzecchi, který do dnešního závodu vstupoval v roli vedoucího muže šampionátu. Oba se zdáli být po svých nehodách v pořádku. V závodě už tím pádem pokračovalo jen osmnáct jezdců.

Ani v době, kdy do konce závodu zbývalo pět kol, se nic neměnilo na první pozici, nicméně druhý Bagnaia zajel nejrychlejší kolo a značně se přiblížil vedoucímu Binderovi. Miller držel třetí příčku a ztrácel zhruba 0,7 s na vedoucí dvojici.

Binder nakonec Bagnaiu za sebou neudržel. Tři kola před cílem už tedy vedl Bagnaia. Následovali Binder, Miller, Martin a Espargaro. A v tomto pořadí pak první pětka najela i do posledního kola. Binder se dokázal držet těsně za Bagnaiou, snažil se na něj útočit, ale překonat jej nedokázal. Bagnaia se tedy raduje z výhry a kromě toho se také posouvá do čela šampionátu. Nyní vede před Bezzecchim o dvaadvacet bodů. Binder dnes dojel druhý. Třetí skončil Miller.

První pětku zkompletovali Jorge Martin a Aleix Espargaro. Šesté místo obsadil Luca Marini. Na divokou kartu startující Pedrosa skončil sedmý. Za ním dojeli Alex Marquez a Takaaki Nakagami. Fabio Quartararo se nakonec poté, co absolvoval dvě penalizace, dokázal v závodě probojovat do první desítky. Viňales v závěru ztratil řetěz a musel odstavit svůj stroj.

Další závod se jede za dva týdny ve Francii.

GP Španělska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 1FrancescoBagnaia Ducati 161,3 39'29,0850 2 33BradBinder KTM 161,2 0,221 3 43JackMiller KTM 161,2 1,119 4 89JorgeMartin Ducati 161,1 1,942 5 41AleixEspargaro Aprilia 160,9 4,76 6 10LucaMarini Ducati 160,8 6,329 7 26DaniPedrosa KTM 160,8 6,371 8 73AlexMarquez Ducati 160,2 14,952 9 30TakaakiNakagami Honda 160,2 15,692 10 20FabioQuartararo Yamaha 160,2 15,846 11 21FrancoMorbidelli Yamaha 160,1 17,209 12 49FabioDi Giannantonio Ducati 160 17,911 13 37AugustoFernandez KTM 160 19,01 14 6StefanBradl Honda 159,4 27,294 15 25RaulFernandez Aprilia 158,8 36,371 16 27IkerLecuona Honda 158,8 36,753 17 94JonasFolger KTM 158,1 47,146 Neklasifikováni 12MaverickViñales Aprilia 160,6 1 kolo 72MarcoBezzecchi Ducati 160,2 8 kol 5JohannZarco Ducati 160,8 8 kol 42AlexRins Honda 133,8 22 kol 36JoanMir Honda 146,9 23 kol 88MiguelOliveira Aprilia 0

Foto: Ducati