MotoGP: Počasím ovlivněný závod vyhrál Marc Márquez, Martinovi nevyšla taktika

Závod královské kubatury v Misanu byl vypsán na 27 kol. Jako první se do něj vydával Francesco Bagnaia, nicméně Ital do tohoto závodního víkendu vstupoval s bolestivě pohmožděným krkem a ramenem, dokonce musel využít i léky na bolest, takže bylo otázkou, jak se mu podaří zvládnout dlouhý závod. V ideální fyzické kondici momentálně není ani Fabio di Giannantonio, který si v Rakousku vykloubil rameno. Na startu závodu chyběl Joan Mir, protože od začátku tohoto závodního víkendu bojuje se žaludeční virózou. Mirův týmový kolega Luca Marini sice nastoupil do pátečního i sobotního programu, ale dnes se probudil s horečkou, takže se po warm upu nakonec rozhodl, že do závodu nenastoupí.

Nejistotu před dnešním závodem vzbuzovalo počasí. Předpověď totiž naznačovala, že by odpoledne mohl dorazit déšť. Během příprav na startovním roštu spadlo několik kapek a v zaváděcím kole byla vyvěšena bílá vlajka, což znamenalo, že by jezdci v případě potřeby mohli zajet do boxů na výměnu strojů.

Bagnaia po startu závodu udržel první pozici. Na druhé místo se zařadil Morbidelli, ale poměrně rychle jej překonal jeho týmový kolega Martin. První pětku doplňovali Acosta a Binder. Bezzecchi se po startu z první řady propadl. Po prvním kole byl devátý.

Během prvních dvou kol došlo na předních pozicích i k několika strkanicím. Bagnaia a Martin se dotkli koly. Martin tím pádem o několik desetin přišel, ale naštěstí nedošlo k pádu. Zhruba ve stejnou chvíli došlo i ke kontaktu Acosty a Morbidelliho, při této kolizi dokonce odletělo i křidélko.

Čtyřiadvacet kol před koncem pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhý byl Martin a třetí Morbidelli. Acosta z bojů v první pětce vypadl, protože skončil na zemi. Naštěstí se mu nic nestalo, dokonce se znovu rozjel, ale zařadil se až na 22. místo.

Morbidelli měl sice rychlé tempo a přibližoval se vedoucím jezdcům, nicméně déšť trochu zesílil, na což pravděpodobně doplatil právě zmíněný Morbidelli, který skončil na zemi. Ostatní jezdci museli hodně zpomalit a v boxech už se chystaly náhradní motorky.

Jako první se na výměnu stroje vydal Martin. Následně do boxů zajeli i Aleix Espargaro, Raul Fernandez, Viňales, Acosta a Rins. Augusto Fernandez skončil na zemi.

Devatenáct kol před koncem se do čela dostal Marc Márquez, který stejně jako jeho bratr jel na speciálně zbarveném stroji. Bagnaia byl aktuálně na druhé pozici. Na třetí příčku se dostal Miller, jemuž se v minulosti hodně dařilo za komplikovaných klimatických podmínek. Za Millerem bojovali Bastianini, Binder, Alex Márquez, Bezzecchi a Quartararo.

Martinovo rozhodnutí pro výměnu motocyklu se nakonec neukázalo jako šťastné, protože déšť rychle ustal. O několik málo kol později tak musel Martin znovu zajet do boxů a přesedlat zpátky na stroj do suchých podmínek. Po druhé výměně už Martin ztrácel na vedoucí jezdce celé kolo.

Marc Márquez pokračoval na vedoucí pozici i v době, kdy do konce zbývalo čtrnáct kol. Bagnaia jezdil na druhé pozici. Třetí místo ještě držel Miller, nicméně jakmile se podmínky po slabším dešti začaly opět zlepšovat, Miller začal klesat pořadím. Nejprve jej předjel Bastianini a krátce poté i Alex Márquez. Martin, který měl za sebou dvě výměny motocyklů, jezdil na patnáctém místě.

V době, kdy do konce závodu zbývalo osm kol, vedl Marc Márquez. Druhý byl Bagnaia. Na třetí pozici pokračoval Bastianini. Čtvrtou příčku držel Alex Márquez, nicméně na Bastianiniho ztrácel velmi výrazně a navíc na něj doléhali Binder, Miller a další. Di Giannantonio, který aktuálně jezdil na deváté pozici, dostal varování týkající se limitů dráhy, takže si musel dávat pozor, aby nakonec nedostal penalizaci. O něco později dostal varování také Martin.

Čtyři okruhy před závěrem vedl Marc Márquez o více než dvě sekundy před druhým Bagnaiou. Na třetí pozici pokračoval Bastianini. Na svého kolegu Bagnaiu ovšem Bastianini ztrácel přes tři sekundy. První pětku doplňovali Binder a Alex Márquez. Na mladšího z bratrů Márquezových se snažil útočit Bezzecchi. Nedaleko za Bezzecchim jezdili Miller a Quartararo. Za Quartararem bojovali Martin s Viňalesem, nicméně ti byli o kolo zpátky a bojovali o poslední bod.

Do předposledního kola najel jako první Marc Márquez. Následovali Bagnaia a Bastianini. Rozestupy v první trojce byly příliš velké na to, aby se dalo očekávat, že dojde k nějaké změně. Marc Márquez si dojel pro další výhru v řadě. Bagnaia dorazil do cíle jako druhý. Bastianini se těší z třetí pozice. Jako čtvrtý dojel Binder. Dále se umístili Binder, Bezzecchi, Alex Márquez. Sedmý skončil Quartararo.

Jezdci se ještě s Misanem neloučí. Zítra je čeká test a za dva týdny se tam pojede další závod.

GP San Marina - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 41'52,083 2 Francesco Bagnaia Ducati 3,102 3 Enea Bastianini Ducati 5,428 4 Brad Binder KTM 14,185 5 Marco Bezzecchi Ducati 16,725 6 Alex Marquez Ducati 17,582 7 Fabio Quartararo Yamaha 17,642 8 Jack Miller KTM 19,327 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 27,946 10 Pol Espargaro KTM 38,781 11 Miguel Oliveira Aprilia 46,386 12 Johann Zarco Honda 62,637 13 Takaaki Nakagami Honda 70,717 14 Stefan Bradl Honda 77,547 15 Jorge Martin Ducati 1 kolo 16 Maverick Viñales Aprilia 1 kolo 17 Pedro Acosta KTM 1 kolo 18 Raul Fernandez Aprilia 1 kolo 19 Alex Rins Yamaha 1 kolo Neklasifikováni Aleix Espargaro Aprilia 23'50,259 Augusto Fernandez KTM 09'28,503 Franco Morbidelli Ducati 09'18,531

Foto: Gresini Racing