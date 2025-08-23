MotoGP: Pole position pro start maďarského závodu si zajistil Marc Márquez | Foto: Ducati

MotoGP: Pole position pro start maďarského závodu si zajistil Marc Márquez

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Z pole position se do maďarského závodu pustí Marc Márquez. Do první řady jej doprovodí Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio.

Do Velké ceny Maďarska vystartuje z první pozice Marc Márquez, jenž zajel nejlepší kolo za 1:36,518 sekundy, což je nový rekord. Do první řady Márqueze doprovodí Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio, kteří úspěšně prošli první kvalifikací.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Enea Bastianini. Spolu s Italem se do druhé řady podívají i jeho krajan Franco Morbidelli a Francouz Fabio Quartararo. Třetí řadu utvoří Pedro Acosta, Fermin Aldeguer a Luca Marini. Acosta po výsledcích v trénincích pravděpodobně doufal v lepší než sedmé místo. V kvalifikaci ovšem mladého Španěla zbrzdil pád, k němuž došlo hned v úvodu. Jezdec naštěstí po nehodě zůstal v pořádku.

Elitní desítku dnes v kvalifikaci uzavřel Joan Mir. Jedenáctý čas zajel Alex Márquez, nicméně ten se bude muset zítra na roštu odsunout o tři místa vzad, protože byl stejně jako Jack Miller potrestán za příliš pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy.

Pol Espargaro, který jede za zraněného Viñalese, v závěru kvalifikace nepříjemně havaroval, ale naštěstí odešel po svých. Espargaro si vyjel dvanácté místo, nicméně vlivem penalizace Alexe Márqueze si v nedělním závodě o jednu startovní pozici polepší. (V sobotním sprintu se penalizace v podobě odsunu na roštu neaplikují, platí jen pro nedělní závod.)

 Dle původního plánu jsme v Maďarsku měli vidět oba bratry Espargarovy, nicméně Aleix se opět zranil po pádu z kola, takže nakonec zraněného Chantru nahradit nemůže.

GP Maďarska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'36,518  
2 Marco Bezzecchi Aprilia 01'36,808 0,29
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'36,872 0,354
4 Enea Bastianini KTM 01'36,942 0,424
5 Franco Morbidelli Ducati 01'37,031 0,513
6 Fabio Quartararo Yamaha 01'37,042 0,524
7 Pedro Acosta KTM 01'37,099 0,581
8 Fermin Aldeguer Ducati 01'37,130 0,612
9 Luca Marini Honda 01'37,177 0,659
10 Joan Mir Honda 01'37,239 0,721
11 Alex Marquez Ducati 01'37,249 0,731
12 Pol Espargaro KTM 01'37,622 1,104

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

