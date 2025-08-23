MotoGP: Pole position pro start maďarského závodu si zajistil Marc Márquez

Z pole position se do maďarského závodu pustí Marc Márquez. Do první řady jej doprovodí Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio.
Do Velké ceny Maďarska vystartuje z první pozice Marc Márquez, jenž zajel nejlepší kolo za 1:36,518 sekundy, což je nový rekord. Do první řady Márqueze doprovodí Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio, kteří úspěšně prošli první kvalifikací.
Na čtvrté místo se kvalifikoval Enea Bastianini. Spolu s Italem se do druhé řady podívají i jeho krajan Franco Morbidelli a Francouz Fabio Quartararo. Třetí řadu utvoří Pedro Acosta, Fermin Aldeguer a Luca Marini. Acosta po výsledcích v trénincích pravděpodobně doufal v lepší než sedmé místo. V kvalifikaci ovšem mladého Španěla zbrzdil pád, k němuž došlo hned v úvodu. Jezdec naštěstí po nehodě zůstal v pořádku.
Elitní desítku dnes v kvalifikaci uzavřel Joan Mir. Jedenáctý čas zajel Alex Márquez, nicméně ten se bude muset zítra na roštu odsunout o tři místa vzad, protože byl stejně jako Jack Miller potrestán za příliš pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy.
Pol Espargaro, který jede za zraněného Viñalese, v závěru kvalifikace nepříjemně havaroval, ale naštěstí odešel po svých. Espargaro si vyjel dvanácté místo, nicméně vlivem penalizace Alexe Márqueze si v nedělním závodě o jednu startovní pozici polepší. (V sobotním sprintu se penalizace v podobě odsunu na roštu neaplikují, platí jen pro nedělní závod.)
Dle původního plánu jsme v Maďarsku měli vidět oba bratry Espargarovy, nicméně Aleix se opět zranil po pádu z kola, takže nakonec zraněného Chantru nahradit nemůže.
GP Maďarska - MotoGP, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'36,518
|
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'36,808
|0,29
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'36,872
|0,354
|4
|Enea Bastianini
|KTM
|01'36,942
|0,424
|5
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'37,031
|0,513
|6
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'37,042
|0,524
|7
|Pedro Acosta
|KTM
|01'37,099
|0,581
|8
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'37,130
|0,612
|9
|Luca Marini
|Honda
|01'37,177
|0,659
|10
|Joan Mir
|Honda
|01'37,239
|0,721
|11
|Alex Marquez
|Ducati
|01'37,249
|0,731
|12
|Pol Espargaro
|KTM
|01'37,622
|1,104
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati