MotoGP: Pole position pro start závodu ve Valencii si zajistil Maverick Viňales

Do posledního závodu letošní sezóny se z prvního místa vydá Maverick Viňales. První řadu doplní Francesco Bagnaia a Johann Zarco.

Pro pole position si dnes ve Valencii dojel Maverick Viňales, jemuž se dařilo už v pátečním odpoledním tréninku, kde byl také nejrychlejší ze všech. Na druhé místo se kvalifikoval Francesco Bagnaia, jenž by si už dnes v odpoledním sprintu mohl zajistit titul. Aktuálně má Bagnaia před Martinem náskok ve výši 21 bodů. Spolu s Viňalesem a Bagnaiou se do první řady postaví i Johann Zarco, pro nějž to je poslední závodní víkend v barvách týmu Pramac Racing.

Druhou řadu otevře Jack Miller. Hned po jeho boku bude stát jeho týmový kolega Brad Binder, který v závěru kvalifikace upadl, ale naštěstí odešel po svých. Jorge Martin, jenž jako jediný může zabránit Bagnaioivi v obhajobě titulu, se do sprintu a závodu pustí ze šesté pozice.

Marco Bezzecchi se postaví na sedmé místo na roštu. Společnost mu budou ve třetí řadě dělat bratři Márquezovi. Tím výše postaveným bude Alex, přestože v závěru upadl. Marc vyrazí z devátého místa. Čtvrtou řadu utvoří Raul Fernandez, Fabio di Giannantonio a Aleix Espargaro, pokud tedy posledně jmenovanému zranění nohy dovolí zúčastnit se závodů.

GP Valencie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Maverick Viñales Aprilia 1'28,931 2 Francesco Bagnaia Ducati 1'29,023 0,092 3 Johann Zarco Ducati 1'29,144 0,213 4 Jack Miller KTM 1'29,161 0,23 5 Brad Binder KTM 1'29,171 0,24 6 Jorge Martin Ducati 1'29,182 0,251 7 Marco Bezzecchi Ducati 1'29,223 0,292 8 Alex Marquez Ducati 1'29,261 0,33 9 Marc Marquez Honda 1'29,275 0,344 10 Raul Fernandez Aprilia 1'29,438 0,507 11 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'29,510 0,579 12 Aleix Espargaro Aprilia 1'29,797 0,866

Foto: Aprilia