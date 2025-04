MotoGP: Poprvé po třech letech se do závodu vydá z pole position Quartararo

Z první řady se do prvního evropského závodu sezóny 2025 pustí Fabio Quartararo, Marc Márquez a Francesco Bagnaia.

Aktualizace: Marc Márquez za vyjetí do kvalifikace pod červenými světly dostal pokutu ve výši 2000 eur. Kromě výše zmíněného finančního postihu už žádný další trest nedostal, protože si dle komisařů svou chybu uvědomil, okamžitě zastavil a žádnou výhodu tak nezískal. Alexovi byl kromě pokuty ve výši 2000 eur udělen i další trest. Byl mu smazán i jeho první měřený čas, protože na rozdíl od svého staršího bratra nezastavil. Tento trest nicméně neměl žádný vliv na výsledek kvalifikace.

Marc Márquez hned v úvodním kole kvalifikace překonal včerejší rekordní čas svého mladšího bratra, nicméně ani čas 1:35,643 mu nakonec na pole position nestačil. V závěru kvalifikace totiž Fabio Quartararo zajel čas 1:35,610. Pro Francouze to bude první pole position od roku 2022. Čekal na ni 1134 dnů. Jerezu patří k okruhům, na nichž se Quartararovi tradičně velmi dobře dařilo. V roce 2019 zde vybojoval svou první pole position v MotoGP a o rok později zde vyhrál svůj první závod v MotoGP. Marc Márquez, který ve všech dosud odjetých závodech letošní sezóny startoval z pole position, se tentokrát musel smířit s druhou pozicí. Navíc nelze vyloučit, že by Márquez mohl dostat nějakou penalizaci, protože do kvalifikace vyjel ve chvíli, kdy ještě svítila červená světla. Na třetí pozici se tentokrát kvalifikoval Francesco Bagnaia, který na výše zmíněné Márquezovo pochybení poukázal při televizním rozhovoru po kvalifikaci.

Alex Márquez se poprvé v letošní sezóně kvalifikoval až do druhé řady – konkrétně na čtvrtou pozici. Navíc se ale dopustil stejného prohřešku jako jeho starší bratr (také vyjel do kvalifikace předčasně), takže uvidíme, zda padne nějaký trest. Jako pátý vyjede Franco Morbidelli a jako šestý odstartuje Maverick Viňales. Třetí řadu utvoří Aldeguer, di Giannantonio a Mir. Do čtvrté řady se postaví Zarco, Bezzecchi a Acosta.

V první kvalifikaci měl nepříjemný pád Lorenzo Savadori, který nahrazuje zraněného Martina. Italovi se po nehodě moc nechtělo vstávat.

Alex Rins nastoupil do první kvalifikace až na poslední chvíli, protože po svém pádu v posledním tréninku musel na kontrolu do zdravotního střediska. Španěl nakonec stačil zajet měřené kolo, nicméně postup do druhé kvalifikace nevybojoval, skončil až poslední.

GP Španělska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fabio Quartararo Yamaha 01'35,610 2 Marc Marquez Ducati 01'35,643 0,033 3 Francesco Bagnaia Ducati 01'35,755 0,145 4 Alex Marquez Ducati 01'35,758 0,148 5 Franco Morbidelli Ducati 01'35,828 0,218 6 Maverick Viñales KTM 01'35,852 0,242 7 Fermin Aldeguer Ducati 01'35,978 0,368 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'36,054 0,444 9 Joan Mir Honda 01'36,161 0,551 10 Johann Zarco Honda 01'36,207 0,597 11 Marco Bezzecchi Aprilia 01'36,217 0,607 12 Pedro Acosta KTM 01'36,340 0,73

Zdroj: motogp.com, foto: Yamaha