MotoGP: Poprvé v letošním roce vystartuje z pole position Bezzecchi

Marco Bezzecchi se poprvé od přechodu k Aprilii raduje ze zisku pole position. Do první řady jej doprovodí Alex Márquez a Francesco Bagnaia.
Marco Bezzecchi dnes sice musel projít první kvalifikací, přesto se mu nakonec podařilo vybojovat pole position. Od doby, kdy Bezzecchi naposledy startoval pole position, už uplynula relativně dlouhá doba. Naposledy totiž vyrážel z prvního místa v Indii v roce 2023, což je přesně 679 dní.
Jako druhý se do rakouského závodu pustí Alex Márquez, pro nějž je letos druhé místo jeho nejčastějším výsledkem. V nedělním závodě si ovšem Alex bude muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože v Brně způsobil kolizi s Joanem Mirem. Spolu s Bezzecchim a Alexem Márquezem se do první řady postaví i Francesco Bagnaia.
Marc Márquez, který kraloval ve všech volných trénincích, v závěru kvalifikace upadl. Sice se ještě dokázal rozjet, ale svůj čas už nevylepšil. Musel se tedy smířit se čtvrtou pozicí. Jako pátý odstartuje Enea Bastianini. Druhou řadu doplní Fermin Aldeguer.
Pedro Acosta měl v kvalifikaci technický problém, nakonec vybojoval sedmé místo. Do třetí řady jej doprovodí Franco Morbidelli a Raul Fernandez. Čtvrtou řadu vyplní Mir, Binder a Zarco. Posledně zmíněný to měl s pádem, ale je v pořádku.
GP Rakouska - MotoGP, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'28,060
|
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|01'28,076
|0,016
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'28,202
|0,142
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|01'28,220
|0,16
|5
|Enea Bastianini
|KTM
|01'28,236
|0,176
|6
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'28,302
|0,242
|7
|Pedro Acosta
|KTM
|01'28,416
|0,356
|8
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'28,439
|0,379
|9
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'28,548
|0,488
|10
|Joan Mir
|Honda
|01'28,671
|0,611
|11
|Brad Binder
|KTM
|01'28,761
|0,701
|12
|Johann Zarco
|Honda
|01'28,787
|0,727
Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia