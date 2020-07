MotoGP: Poslední šanci na postup do druhé kvalifikace využili Oliveira a Morbidelli

Z postupu do druhé části kvalifikace se mohou radovat Miguel Oliveira a Franco Morbidelli. Marc Márquez v kvalifikaci nezajel měřené kolo, jeho bratr Alex v závěru upadl, odešel sice po svých, ale držel si pravou paži. O něco později pak dorazil do boxu a měl by být v pořádku.