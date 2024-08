MotoGP: Poslednímu tréninku před kvalifikací kraloval Bagnaia

Nejrychlejším mužem sobotního dopoledního tréninku se stal Francesco Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Pol Espargaro, který v Rakousku startuje jako jezdec na divokou kartu. První trojku doplnil Marc Márquez.

Jorge Martin si včera ve sprše pořezal prst a má potíže s nasazováním rukavice, nicméně na motocyklu jej zranění nijak výrazně nelimituje. Dnes dopoledne zajel čtvrtý nejlepší čas. Do první pětky se v posledním volném tréninku dostal i Fabio Quartararo, který ovšem bude muset do první kvalifikace, protože se včera odpoledne v rozhodujícím tréninku nedokázal dostat do elitní desítky.

Fabio di Giannantonio si včera vykloubil rameno. Do zbytku závodního víkendu už nenastoupí.

GP Rakouska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,243 2 Pol Espargaro KTM 01'29,295 0,052 3 Marc Marquez Ducati 01'29,344 0,101 4 Jorge Martin Ducati 01'29,374 0,131 5 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,516 0,273 6 Maverick Viñales Aprilia 01'29,520 0,277 7 Alex Marquez Ducati 01'29,640 0,397 8 Pedro Acosta KTM 01'29,808 0,565 9 Aleix Espargaro Aprilia 01'29,822 0,579 10 Jack Miller KTM 01'29,841 0,598 11 Marco Bezzecchi Ducati 01'29,868 0,625 12 Miguel Oliveira Aprilia 01'29,903 0,66 13 Enea Bastianini Ducati 01'29,908 0,665 14 Raul Fernandez Aprilia 01'30,112 0,869 15 Joan Mir Honda 01'30,113 0,87 16 Johann Zarco Honda 01'30,114 0,871 17 Franco Morbidelli Ducati 01'30,200 0,957 18 Brad Binder KTM 01'30,290 1,047 19 Takaaki Nakagami Honda 01'30,320 1,077 20 Lorenzo Savadori Aprilia 01'30,338 1,095 21 Alex Rins Yamaha 01'30,342 1,099 22 Luca Marini Honda 01'30,400 1,157 23 Augusto Fernandez KTM 01'30,562 1,319 24 Stefan Bradl Honda 01'30,968 1,725

Foto: Ducati