MotoGP: Postup do druhé části kvalifikace vybojovali Bastianini a Bezzecchi | Foto: Team Tech3

MotoGP: Postup do druhé části kvalifikace vybojovali Bastianini a Bezzecchi

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Nejlepší čas první kvalifikace zajel Enea Bastianini. Z postupu se dále může těšit i Marco Bezzecchi. Těsně mimo postup zůstal Luca Marini.

GP Rakouska - MotoGP, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Enea Bastianini KTM 01'28,353  
2 Marco Bezzecchi Aprilia 01'28,409 0,056
3 Luca Marini Honda 01'28,628 0,275
4 Jorge Martin Aprilia 01'28,664 0,311
5 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'28,687 0,334
6 Fabio Quartararo Yamaha 01'28,738 0,385
7 Alex Rins Yamaha 01'28,884 0,531
8 Miguel Oliveira Yamaha 01'29,024 0,671
9 Ai Ogura Aprilia 01'29,080 0,727
10 Jack Miller Yamaha 01'29,085 0,732
11 Maverick Viñales KTM 01'29,586 1,233

Zdroj: motogp.com, foto: Team Tech3

