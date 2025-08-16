MotoGP: Postup do druhé části kvalifikace vybojovali Bastianini a Bezzecchi

Nejlepší čas první kvalifikace zajel Enea Bastianini. Z postupu se dále může těšit i Marco Bezzecchi. Těsně mimo postup zůstal Luca Marini.
GP Rakouska - MotoGP, 1. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Enea Bastianini
|KTM
|01'28,353
|
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'28,409
|0,056
|3
|Luca Marini
|Honda
|01'28,628
|0,275
|4
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'28,664
|0,311
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'28,687
|0,334
|6
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'28,738
|0,385
|7
|Alex Rins
|Yamaha
|01'28,884
|0,531
|8
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'29,024
|0,671
|9
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'29,080
|0,727
|10
|Jack Miller
|Yamaha
|01'29,085
|0,732
|11
|Maverick Viñales
|KTM
|01'29,586
|1,233
Zdroj: motogp.com, foto: Team Tech3