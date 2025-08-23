MotoGP: Postup do druhé kvalifikace vybojovali Bezzecchi a di Giannantonio

Z postupu do druhé části kvalifikace na GP Maďarska se mohou radovat Marco Bezzecchi a Fabio di Giannantonio. Těsně mimo postup zůstal Brad Binder.
Marco Bezzecchi zajel nejlepší čas první části kvalifikace na Velkou cenu Maďarska. Navíc se mu podařilo překonat i dosavadní traťový rekord. Nutno ovšem podotknout, že dráha je letos v kalendáři MotoGP nová. Spolu s Bezzecchim se z postupu do druhé kvalifikace může radovat i jeho krajan Fabio di Giannantonio. Posledně zmíněný zajel na tisícinu stejný čas jako Brad Binder, nicméně Jihoafričanův druhý nejlepší čas byl horší než čas Italův, proto se Binder nakonec musel smířit s prvním nepostupovým místem.
Jack Miller si sice vyjel čtrnácté místo na startovním roštu, ale byl potrestán za příliš pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Zítra se tedy Australan bude muset na roštu odsunout o tři místa vzad. Stejný trest za stejný prohřešek obdržel i Alex Márquez.
Spokojen po kvalifikaci určitě nebude Francesco Bagnaia. Italovi se nepodařilo postoupit do druhé části. V první kvalifikaci obsadil až páté místo, což by za normálních okolností znamenalo patnácté místo na roštu, ale vlivem Millerovy penalizace si Bagnaia o jedno místo polepší. V dosavadních třinácti závodech letošní sezóny zatím Bagnaia ani jednou nechyběl v druhé kvalifikaci. Dnešní kvalifikace je tedy Bagnaiovou (zatím) nejhorší kvalifikací v roce 2025.
GP Maďarska - MotoGP, 1. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'36,800
|
|2
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'37,047
|0,247
|3
|Brad Binder
|KTM
|01'37,047
|0,247
|4
|Jack Miller
|Yamaha
|01'37,079
|0,279
|5
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'37,096
|0,296
|6
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'37,348
|0,548
|7
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'37,378
|0,578
|8
|Johann Zarco
|Honda
|01'37,429
|0,629
|9
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'37,433
|0,633
|10
|Alex Rins
|Yamaha
|01'37,438
|0,638
|11
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'37,915
|1,115
Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia