MotoGP: Postup do druhé kvalifikace vybojovali Viňales a Nakagami

Maverick Viňales a Takaaki Nakagami postupují do druhé kvalifikace. Těsně mimo postup skončili Bezzecchi a Bastianini. Do kvalifikace nenastoupil Alex Márquez, který po nehodě ve čtvrtém tréninku musel do zdravotního střediska na vyšetření.