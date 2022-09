MotoGP: Postup do druhé kvalifikace vybojovali Zarco a Martin

Jezdci týmu Pramac Racing se mohou těšit z postupu do druhé kvalifikace. První místo obsadil Zarco a druhý skončil Martin. Vítěz minulého závodu - Enea Bastianini - v kvalifikaci upadl. Je v pořádku, ale do druhé části nepostupuje. Do závodu odstartuje jako patnáctý.