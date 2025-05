MotoGP: Předčasně ukončený mokrý warm up v Le Mans ovládl Mir

Dnešní francouzský warm up se jel na mokrém povrchu. Alex Márquez měl v závěru nepříjemný pád v druhé zatáčce, ale naštěstí odešel po svých. Po Alexově nehodě byl warm up předčasně ukončen, aby bylo možné jeho stroj bezpečně odklidit. Navzdory pádu se Alex Márquez vešel do první pětky. Před ním skončili Joan Mir, Marc Márquez, Franco Morbidelli a Johann Zarco.

GP Francie - MotoGP, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Joan Mir Honda 01'45,283 2 Marc Marquez Ducati 01'45,355 0,072 3 Franco Morbidelli Ducati 01'45,523 0,24 4 Johann Zarco Honda 01'45,528 0,245 5 Alex Marquez Ducati 01'45,588 0,305 6 Pedro Acosta KTM 01'45,854 0,571 7 Luca Marini Honda 01'45,867 0,584 8 Brad Binder KTM 01'45,891 0,608 9 Jack Miller Yamaha 01'45,926 0,643 10 Marco Bezzecchi Aprilia 01'46,108 0,825 11 Maverick Viñales KTM 01'46,535 1,252 12 Takaaki Nakagami Honda 01'46,659 1,376 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'46,730 1,447 14 Alex Rins Yamaha 01'46,894 1,611 15 Fabio Quartararo Yamaha 01'46,947 1,664 16 Miguel Oliveira Yamaha 01'47,067 1,784 17 Enea Bastianini KTM 01'47,108 1,825 18 Raul Fernandez Aprilia 01'47,415 2,132 19 Fermin Aldeguer Ducati 01'47,432 2,149 20 Francesco Bagnaia Ducati 01'48,039 2,756 21 Lorenzo Savadori Aprilia 01'48,066 2,783 22 Ai Ogura Aprilia 01'50,919 5,636

Zdroj: motogp.com, foto: Honda Racing Corporation