MotoGP: Představení nováčků - Darryn Binder

Darryn Binder se narodil 21. ledna 1998 v Jihoafrické republice a je mladším bratrem Brada Bindera, který se v roce 2016 stal šampionem třídy Moto3.

Před vstupem do MS silničních motocyklů jezdil Darryn v Red Bull Rookies Cupu. Svůj první start v MS silničních motocyklů ve třídě Moto3 absolvoval v roce 2015 v Kataru. V tom roce odjel kompletní sezónu na motocyklu Mahindra u týmu Outdox Reset Drink Team, ale nebodoval. O rok později pokračoval u Mahindy, tentokrát s týmem Platinum Bay Real Estate. Za sezónu nasbíral 27 bodů, přičemž nejlépe byl čtvrtý v Austrálii.

Roku 2017 zůstal mladší z bratrů Binderových u týmu Platinum Bay Real Estate, ale tentokrát už jezdil s motocyklem KTM. Opět zajel nejlépe na čtvrté místo (tentokrát to bylo při závodě v Itálii). Nicméně několik závodů musel vynechat kvůli zranění. V roce 2018 přestoupil k týmu Red Bull KTM Ajo. Tehdy už se dočkal svého prvního podia – v Japonsku obsadil třetí místo. O rok později se přesunul k týmu CIP Green Power a v Argentině si připsal své druhé podium v kariéře – tentokrát dojel druhý. U týmu CIP Green Power pak zůstal i v roce 2020. V Katalánsku si toho roku vyjel své první a zatím jediné vítězství v MS silničních motocyklů. Na podium pak ještě vystoupil i v Aragonii. Ve Valencii startoval z pole position, ale na podium se nedostal.

Loni Darryn Binder závodil pro tým Petronas Sprinta Racing. Rok zahájil slibně – do prvního závodu v Kataru startoval z pole position a skončil třetí, v druhém katarském závodu dorazil do cíle jako druhý. Nicméně v dalším průběhu roku už se znovu na podium neprobojoval. V Aragoniii sice startoval z pole position, ale v závodě dojel sedmý. V celkovém pořadí šampionátu třídy Moto3 v roce 2021 obsadil sedmé místo, na kontě měl 136 bodů, což je jeho nejlepší umístění v šampionátu i nejvyšší bodový zisk za sezónu v Moto3.

Darryn Binder patří k vyšším a těžším jezdcům, což mu v Moto3 působilo potíže. Na větším motocyklu se tedy bude cítit komfortněji. Navzdory zvyklostem se ovšem v tomto případě nejedná o přestup do Moto2, ale rovnou do MotoGP. Přímý přestup z nejslabší rovnou do královské kubatury není příliš běžný, nicméně Binder není prvním jezdcem, který takový skok zaznamenal. Naposledy to byl Jack Miller, který také vynechal prostřední třídu.

Mladší z bratrů Binderových bude letos jezdit u týmu WithU Yamaha RNF Racing MotoGP. Jedná se o satelitní tým Yamahy (dříve nazývaný Petronas Yamaha SRT). Jeho týmovým kolegou bude zkušený Andrea Dovizioso.

Darrynův bratr Brad bude i letos nadále sedlat stroj KTM v MotoGP. V královské kubatuře tedy letos uvidíme tři bratrské dvojice – kromě bratrů Binderových to budou i bratři Márquezovi a bratři Espargarovi.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Rob Gray