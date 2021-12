MotoGP: Představení nováčků – Raul Fernandez

Raul Fernandez se narodil 23. října 2000 v Madridu. Závodit začal, když mu bylo jedenáct let. Závodí i jeho mladší bratr Adrian, který má nyní za sebou svou první kompletní sezónu v Moto3. V případě jezdce Moto2 Augusta Fernandeze se jedná jen o shodu jmen, ten není příbuzný.

Před vstupem do MS silničních motocyklů závodil Raul Fernandez například v šampionátech FIM CEV Repsol a Red Bull Rookies Cup. V roce 2016 skončil na celkově třetím místě v Red Bull Rookies Cupu, přičemž během sezóny šestkrát vystoupil na podium, z čehož dvakrát na stupínek nejvyšší. Jedno vítězství v roce 2016 vybojoval i ve FIM CEV Repsol a celkově také skončil třetí. Rok 2017 měl Fernandez ve FIM CEV Repsol hodně náročný, v celkovém pořadí obsadil až osmadvacáté místo. O rok později už se mu dařilo výborně – třikrát zvítězil a stal se šampionem FIM CEV Repsol pro rok 2018.

V MS silničních motocyklů třídy Moto3 se Raul Fernandez poprvé objevil v roce 2016. Tehdy odjel pouze závod ve Valencii a připsal si pět bodů. Roku 2017 odjel tři závody, ale na body nedosáhl ani v jednom z nich. O rok později se zúčastnil čtyř závodů v Moto3 a celkem získal šestnáct bodů. Svou první kompletní sezónu v MS silničních motocyklů třídy Moto3 absolvoval v roce 2019. V roce 2020 se mu hodně dařilo především v kvalifikacích. Svou první pole position v Moto3 vybojoval v Brně. A do konce roku si pak připsal ještě dalších pět. Prvního vítězství se ovšem dočkal až tři závody před koncem – při GP Evropy. Své působení v Moto3 uzavřel vítězstvím v Portugalsku. Za svou kariéru v Moto3 si tedy Fernandez připsal celkem dvě výhry.

Letos přestoupil do Moto2. Jezdil pro tým Red Bull KTM Ajo a hned od začátku si vedl velmi dobře. Do prvního závodu roku startoval jako druhý a nakonec dojel pátý. První umístění na stupních vítězů vybojoval hned ve druhém závodě roku – při GP Dauhá skončil třetí. Ve třetím závodě roku, který se konal v Portugalsku, už se Raul Fernandez radoval z první výhry. Během dalšího průběhu roku přidal ještě dalších sedm výher. Na podium se dokázal dostat celkem dvanáctkrát z osmnácti odjetých závodů. Z pole position vyrážel sedmkrát. Až do posledního závodu bojoval o mistrovský titul se svým týmovým kolegou Gardnerem. Nakonec boj o titul prohrál o pouhé čtyři body. Celkem posbíral 307 bodů a stal se vicemistrem a kromě toho i nejlepším nováčkem letošního roku.

Díky úspěchům v Moto2 začal Fernandez dostávat nabídky z MotoGP. Mimo jiné jej oslovila i Yamaha, nicméně KTM, s kterou byl Fernandez dosud spojen, si jej nechtěla nechat odejít. Proto tedy nakonec Fernandeze opět uvidíme na motocyklu oranžové barvy. Příští rok bude závodit s KTM týmu Tech3 a jeho kolegou bude opět Remy Gardner. První test s motocyklem královské kubatury už má Fernandez za sebou – v listopadu se účastnil testu v Jerezu.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Rob Gray, Lukasz Swiderek