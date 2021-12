MotoGP: Představení nováčků – Remy Gardner

Remy Gardner se narodil 24. února 1998 v Sydney. Jeho otcem je šampion třídy 500 ccm Wayne Gardner. V dětství se Remy nejprve věnoval motocrossu a enduru. V deseti letech se zúčastnil závodů Trofeo NSF100 minibiků v Albacete. Následně se mladý Australan rozhodl věnovat se silničním motocyklům a přestěhoval se do Španělska. Po přesunu do Evropy závodil v preMoto3. V roce 2012 pak nastoupil do španělského šampionátu CEV Moto3.

Svůj první závod Moto3 v MS silničních motocyklů jel Gardner v roce 2014 v San Marinu. V témže roce pak odjel ještě dva závody (v Austrálii a v Malajsii). V Malajsii získal svůj první bod. O rok později už se Remy stal stálým účastníkem závodů MS silničních motocyklů. Jezdil na stroji Mahindra ve třídě Moto3 a za celý rok získal šest bodů. Bodoval jen v domácím závodě v Austrálii, kde skončil desátý.

Roku 2016 pak odjel dvanáct závodů ve třídě Moto2. Do šampionátu se připojil při Velké ceně Katalánska. Během sezóny posbíral osm bodů. V letech 2017 a 2018 závodil pro Tech3 ve třídě Moto2. Na podium se nedostal ani jednou. Své první podium v MS silničních motocyklů dokázal vybojovat až v Argentině roku 2019, kde pro ONEXOX TKKR SAG Team vyjel druhé místo. Nicméně ve zbytku roku 2019 už se znovu na podium nepodíval.

Loni Remy Gardner pokračoval s týmem SAG a na podium už vystoupil celkem čtyřikrát, přičemž na stupínek nejvyšší se poprvé podíval až v Portugalsku, tedy při posledním závodě sezóny 2020. V celkovém pořadí loni obsadil šesté místo, což bylo do té doby jeho nejlepší celkové umístění ve světovém šampionátu třídy Moto2.

Letos se mladý Australan přesunul k týmu Red Bull KTM Ajo a sezónu zahájil na stupních vítězů. V Kataru dojel druhý. Za celý rok se nakonec na podium dostal dvanáctkrát, z čehož jednou byl třetí, šestkrát druhý a pětkrát zvítězil. Třikrát startoval z pole position. Na konci sezóny měl letos na svém kontě 311 bodů, což nakonec stačilo na mistrovský titul. O titulu se ovšem rozhodovalo až v úplném závěru roku. Remy Gardner bojoval o titul se svým týmovým kolegou Raulem Fernandezem, který byl nováčkem v kategorii Moto2. Ačkoliv Gardner v posledním závodě roku dojel až desátý a Raul Fernandez zvítězil, nakonec to Gardnerovi na titul stačilo. Fernandez letos získal o čtyři body méně.

Díky zisku letošního titulu navázal Gardner na úspěchy svého otce, který je také šampionem. Podruhé v historii se tedy stalo, že titul vybojoval jezdec, jehož otec se v minulosti také stal šampionem. První dvojicí otec – syn, kteří dokázali získat mistrovský titul, jsou Kenny Roberts a Kenny Roberts Jr.

V příštím roce již bude Remy Gardner závodit v královské kubatuře u týmu Tech3 KTM Factory Racing a jeho týmovým kolegou opět bude Raul Fernandez.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Rob Gray, Lukasz Swiderek