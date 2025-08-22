MotoGP: Přerušený maďarský trénink ovládl Marc Márquez

První maďarský trénink třídy MotoGP musel být na několik minut přerušen kvůli oleji na dráze. Nejlepší čas nakonec zajel Marc Márquez. První trojku doplnili Pol Espargaro a Pedro Acosta.
Během úvodní patnáctiminutovky se zakouřilo hned ze dvou motocyklů značky Aprilia. Nejprve měl problém Jorge Martin a jen o malou chvíli později se zadýmilo i ze stroje Raula Fernandeze. Z Fernandezova motocyklu vyteklo hodně oleje. Trénink tím pádem musel být přerušen. Po několika minutách se ale jezdci opět vrátili na trať a absolvovali zbývajících třicet minut tréninku.
Nejrychlejším mužem pátečního dopoledne se stal Marc Márquez. Na druhé místo se tentokrát zařadil Pol Espargaro, který zastupuje zraněného Viñalese. Třetí pozici obsadil Pedro Acosta. Do první pětky se dále vešli i Luca Marini a Alex Márquez.
Franco Morbidelli neměl zrovna příjemné dopoledne. Hned dvakrát totiž skončil na zemi. Naštěstí se mu ale po obou nehodách podařilo odejít po svých. Nicméně i navzdory dvěma pádům se Morbidelli v prvním maďarském tréninku umístil na sedmé pozici. V samotném závěru pak ještě havaroval Jack Miller. I on by měl být naštěstí v pořádku.
Místo zraněného Somkiata Chantry měl dle původního plánu v Maďarsku nastoupit Aleix Espargaro. Španěl už měl být v pořádku po zranění ruky, které si způsobil při nehodě na kole, nicméně krátce před závodem v Maďarsku měl Aleix další nehodu na kole. Tentokrát jej bolí záda, takže nakonec ani do Velké ceny Maďarska nemůže nastoupit. Chantra tedy opět zůstane bez náhradníka.
Na dráze opět chybí Maverick Viñales. Jezdec se sice pokoušel vrátit do sedla svého stroje už minulý týden v Rakousku, ale bolest zraněného ramene nakonec byla příliš velká. Španěl se tedy po kvalifikaci rozhodl, že ve zbytku závodního víkendu pokračovat nebude a že nenastoupí ani do maďarského závodního víkendu. Na okruhu Balaton Park jej zastupuje již zmíněný Pol Espargaro.
GP Maďarska - MotoGP, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'37,956
|
|2
|Pol Espargaro
|KTM
|01'38,233
|0,277
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|01'38,526
|0,57
|4
|Luca Marini
|Honda
|01'38,660
|0,704
|5
|Alex Marquez
|Ducati
|01'38,683
|0,727
|6
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'38,731
|0,775
|7
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'38,794
|0,838
|8
|Enea Bastianini
|KTM
|01'38,848
|0,892
|9
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'38,848
|0,892
|10
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'38,995
|1,039
|11
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'39,013
|1,057
|12
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'39,092
|1,136
|13
|Jack Miller
|Yamaha
|01'39,248
|1,292
|14
|Johann Zarco
|Honda
|01'39,306
|1,35
|15
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'39,339
|1,383
|16
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'39,409
|1,453
|17
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'39,581
|1,625
|18
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'39,624
|1,668
|19
|Joan Mir
|Honda
|01'39,670
|1,714
|20
|Alex Rins
|Yamaha
|01'39,887
|1,931
|21
|Brad Binder
|KTM
|01'40,166
|2,21
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati