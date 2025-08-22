MotoGP: Přerušený maďarský trénink ovládl Marc Márquez | Foto: Ducati

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

První maďarský trénink třídy MotoGP musel být na několik minut přerušen kvůli oleji na dráze. Nejlepší čas nakonec zajel Marc Márquez. První trojku doplnili Pol Espargaro a Pedro Acosta.

Během úvodní patnáctiminutovky se zakouřilo hned ze dvou motocyklů značky Aprilia. Nejprve měl problém Jorge Martin a jen o malou chvíli později se zadýmilo i ze stroje Raula Fernandeze. Z Fernandezova motocyklu vyteklo hodně oleje. Trénink tím pádem musel být přerušen. Po několika minutách se ale jezdci opět vrátili na trať a absolvovali zbývajících třicet minut tréninku.

Nejrychlejším mužem pátečního dopoledne se stal Marc Márquez. Na druhé místo se tentokrát zařadil Pol Espargaro, který zastupuje zraněného Viñalese. Třetí pozici obsadil Pedro Acosta. Do první pětky se dále vešli i Luca Marini a Alex Márquez.

Franco Morbidelli neměl zrovna příjemné dopoledne. Hned dvakrát totiž skončil na zemi. Naštěstí se mu ale po obou nehodách podařilo odejít po svých. Nicméně i navzdory dvěma pádům se Morbidelli v prvním maďarském tréninku umístil na sedmé pozici. V samotném závěru pak ještě havaroval Jack Miller. I on by měl být naštěstí v pořádku.

Místo zraněného Somkiata Chantry měl dle původního plánu v Maďarsku nastoupit Aleix Espargaro. Španěl už měl být v pořádku po zranění ruky, které si způsobil při nehodě na kole, nicméně krátce před závodem v Maďarsku měl Aleix další nehodu na kole. Tentokrát jej bolí záda, takže nakonec ani do Velké ceny Maďarska nemůže nastoupit. Chantra tedy opět zůstane bez náhradníka.

Na dráze opět chybí Maverick Viñales. Jezdec se sice pokoušel vrátit do sedla svého stroje už minulý týden v Rakousku, ale bolest zraněného ramene nakonec byla příliš velká. Španěl se tedy po kvalifikaci rozhodl, že ve zbytku závodního víkendu pokračovat nebude a že nenastoupí ani do maďarského závodního víkendu. Na okruhu Balaton Park jej zastupuje již zmíněný Pol Espargaro.

GP Maďarska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'37,956  
2 Pol Espargaro KTM 01'38,233 0,277
3 Pedro Acosta KTM 01'38,526 0,57
4 Luca Marini Honda 01'38,660 0,704
5 Alex Marquez Ducati 01'38,683 0,727
6 Marco Bezzecchi Aprilia 01'38,731 0,775
7 Franco Morbidelli Ducati 01'38,794 0,838
8 Enea Bastianini KTM 01'38,848 0,892
9 Fermin Aldeguer Ducati 01'38,848 0,892
10 Jorge Martin Aprilia 01'38,995 1,039
11 Fabio Quartararo Yamaha 01'39,013 1,057
12 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'39,092 1,136
13 Jack Miller Yamaha 01'39,248 1,292
14 Johann Zarco Honda 01'39,306 1,35
15 Francesco Bagnaia Ducati 01'39,339 1,383
16 Raul Fernandez Aprilia 01'39,409 1,453
17 Ai Ogura Aprilia 01'39,581 1,625
18 Miguel Oliveira Yamaha 01'39,624 1,668
19 Joan Mir Honda 01'39,670 1,714
20 Alex Rins Yamaha 01'39,887 1,931
21 Brad Binder KTM 01'40,166 2,21

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

