MotoGP: Přerušený trénink plný pádů nakonec ovládl Viñales

Nejlepší čas pátečního odpoledního tréninku v Německu nakonec zaznamenal Maverick Viňales. Druhé místo obsadil jeho krajan Jorge Martin. První trojku zkompletoval portugalský závodník Miguel Oliveira. Na čtvrté pozici skončil Alex Márquez. Francesco Bagnaia je pátý. Přímý postup do druhé kvalifikace si dále zajistili také Bastianini, Morbidelli, Acosta, di Giannantonio a Binder.

Trénink musel být zhruba 37 minut před koncem na chvíli přerušen, protože Fabio di Giannantonio měl nepříjemnou nehodu. Italův stroj vyletěl až na bariéru z pneumatik. Bariéru bylo nutné opravit. Po opravě bariéry se jezdci opět vrátili na trať. Di Giannantonio sice odešel od nehody po svých, ale nejprve se chytal za rameno a pak si podpíral ruku. Jezdec tedy musel na prohlídku do zdravotního střediska na okruhu. Lékaři u něj naštěstí žádnou zlomeninu neobjevili, takže se jezdec o něco později vrátil na dráhu a dokonce si i zajistil přímý postup do druhé kvalifikace.

Kromě zmíněného di Giannantonia skončilo na zemi i několik dalších jezdců. Krátce před přerušením upadl Marc Márquez a o něco málo dříve také Bezzecchi. Márquez i Bezzecchi naštěstí dokázali po nehodách odejít po svých, ačkoliv to byly poměrně dost nepříjemné nehody. Bezzecchi následně normálně dokončil trénink, ale skončil až daleko mimo první desítku.

Marc Márquez se po svém pádu vrátil do boxů se zavázanou špičkou prstu, navzdory tomu ale dokázal krátce po svém opětovném výjezdu na dráhu zajet rychlý čas, který jej v té chvíli dokonce řadil na první místo. Záhy poté ovšem zamířil do kamionu, kde se převlékl a zajel si do zdravotního střediska. Lékaři jej ale naštěstí shledali způsobilým pokračovat v dalším průběhu závodního víkendu. Bude ovšem muset nastoupit do první kvalifikace, protože jezdci v druhé polovině tréninku, do níž už Márquez nebyl schopen zasáhnout, výrazně zrychlili, takže Márquezův čas nakonec na přímý postup nestačil.

Páteční odpolední trénink byl opravdu velmi bohatý na pády. Kromě již zmíněných upadli také Nakagami, Mir, Acosta, Bastianini, Gardner, Zarco a Augusto Fernandez.

GP Německa - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Maverick Viñales Aprilia 01'19,622 2 Jorge Martin Ducati 01'19,962 0,34 3 Miguel Oliveira Aprilia 01'19,984 0,362 4 Alex Marquez Ducati 01'20,029 0,407 5 Francesco Bagnaia Ducati 01'20,061 0,439 6 Enea Bastianini Ducati 01'20,085 0,463 7 Franco Morbidelli Ducati 01'20,086 0,464 8 Pedro Acosta KTM 01'20,142 0,52 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'20,280 0,658 10 Brad Binder KTM 01'20,284 0,662 11 Jack Miller KTM 01'20,285 0,663 12 Raul Fernandez Aprilia 01'20,344 0,722 13 Marc Marquez Ducati 01'20,384 0,762 14 Fabio Quartararo Yamaha 01'20,407 0,785 15 Augusto Fernandez KTM 01'20,613 0,991 16 Johann Zarco Honda 01'20,668 1,046 17 Luca Marini Honda 01'20,868 1,246 18 Takaaki Nakagami Honda 01'20,886 1,264 19 Marco Bezzecchi Ducati 01'20,901 1,279 20 Remy Gardner Yamaha 01'21,405 1,783 21 Stefan Bradl Honda 01'21,574 1,952 22 Joan Mir Honda 01'21,847 2,225

Foto: Aprilia