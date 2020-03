MotoGP příští týden v Kataru nebude, pojedou jen slabší kubatury

Pouhý týden před plánovaným prvním závodem MotoGP v Kataru přišlo oficiální oznámení, že se závod královské kubatury v Kataru nepojede.

Kvůli šířícímu se koronaviru platí určitá omezení v cestování. V Kataru od nynějška zavedli pravidlo, že všichni cestující, kteří přiletí do Kataru přímo z Itálie nebo případně Itálii navštívili v předchozích dvou týdnech, budou umístěni minimálně na čtrnáct dní do karantény.

Toto pravidlo už platilo pro jiné země, ale to, že se do seznamu přidala právě Itálie, má na MotoGP velký vliv. Karanténa by se totiž dotkla mnoha osob z prostředí MotoGP, proto nakonec padlo rozhodnutí závod MotoGP zrušit.

Jezdci a týmy z Moto3 a Moto2 už v Kataru jsou, protože tam od pátku do neděle testovali, takže je výše uvedená omezení nepostihnou. Závody slabších kubatur se tedy příští týden pojedou.

Co se týče GP Thajska a dalších závodů, zatím není jisté. Před časem sice bylo potvrzeno, že GP Thajska se pojede dle plánu, nicméně koronavirus se nadále šíří. Objevují se spekulace, že GP Thajska by mohla být odsunuta na září.

Foto: Václav Duška Jr.