MotoGP: Pro pole position si dnes v Le Mans dojel Bagnaia

O tomto víkendu se jede jubilejní 1000. Grand Prix. Jako první se do tohoto závodu pustí Francesco Bagnaia, který si díky času 1:30,705 zajistil start z pole position. Pouhých 0,058 s na něj ztratil Marc Márquez na druhé pozici. Pro Márqueze to bude jeho první závod po zranění záprstní kosti palce pravé ruky. Kvůli kolizi, kterou způsobil v Portugalsku, si měl Márquez odpykat trest v podobě dvojitého dlouhého kola při GP Argentiny, ale tam z důvodu zranění nenastoupil. Trest mu tedy byl odložen. Tým se ovšem proti tomuto rozhodnutí odvolal a odvolací soud rozhodl, že trest bude zrušen. Původní znění trestu ze dne 26. 3. 2023 totiž bylo co do svého obsahu jasné a určovalo čas a místo výkonu. Vzhledem k tomu, že v následném upřesnění byl revidován podstatný obsah, byla tím pádem porušena zásada nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí. Původní trest byl změněn neregulérním a nesprávným způsobem bez opodstatněných důvodů, proto se jej odvolací soud rozhodl zrušit.

Luca Marini, který dnes ovládl první kvalifikaci, se nakonec propracoval až do první řady na startu – do závodu v Le Mans vyrazí ze třetí pozice. Jack Miller otevírá druhou řadu. Společnost mu v ní budou dělat Jorge Martin a Maverick Viňales. Posledně jmenovaný delší dobu vedl, ale ve druhé polovině kvalifikace musel řešit technický problém. Svůj čas už pak v závěru nedokázal vylepšit.

Třetí řadu utvoří Marco Bezzecchi, Alex Márquez a domácí Johann Zarco. Druhý z domácích jezdců – Fabio Quartararo – nepostoupil z první kvalifikace a do závodu se vydá ze třinácté pozice.

GP Francie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 1FrancescoBagnaia Ducati 316,5 01'30,7050 0 2 93MarcMarquez Honda 314,5 01'30,7630 0,058 3 10LucaMarini Ducati 314,5 01'30,8420 0,137 4 43JackMiller KTM 314,5 01'30,9840 0,279 5 89JorgeMartin Ducati 316,5 01'31,0230 0,318 6 12MaverickViñales Aprilia 312,6 01'31,1200 0,415 7 72MarcoBezzecchi Ducati 317,5 01'31,1730 0,468 8 73AlexMarquez Ducati 312,6 01'31,2750 0,57 9 5JohannZarco Ducati 311,6 01'31,2980 0,593 10 33BradBinder KTM 310,6 01'31,4450 0,74 11 41AleixEspargaro Aprilia 313,5 01'31,5230 0,818 12 37AugustoFernandez KTM 309,6 01'31,5960 0,891

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 1FrancescoBagnaia Ducati 2 93MarcMarquez Honda 3 10LucaMarini Ducati 4 43JackMiller KTM 5 89JorgeMartin Ducati 6 12MaverickViñales Aprilia 7 72MarcoBezzecchi Ducati 8 73AlexMarquez Ducati 9 5JohannZarco Ducati 10 33BradBinder KTM 11 41AleixEspargaro Aprilia 12 37AugustoFernandez KTM 13 20FabioQuartararo Yamaha 14 30TakaakiNakagami Honda 15 49FabioDi Giannantonio Ducati 16 36JoanMir Honda 17 21FrancoMorbidelli Yamaha 18 42AlexRins Honda 19 9DaniloPetrucci Ducati 20 32LorenzoSavadori Aprilia 21 94JonasFolger KTM

Foto: Ducati