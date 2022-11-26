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MotoGP: Provizorní startovní listina pro rok 2023

26. 11. 2022 |
Níže následuje provizorní startovní listina královské kubatury pro rok 2023.

Startovní listina pro rok 2023

Č. Jezdec Tým Motocykl
5 JOHANN ZARCO  PRIMA PRAMAC RACING DUCATI
10  LUCA MARINI MOONEY VR46 RACING TEAM DUCATI
12  MAVERICK VINALES APRILIA RACING APRILIA
20 FABIO QUARTARARO MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
21 FRANCO MORBIDELLI MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
23 ENEA BASTIANINI DUCATI LENOVO TEAM DUCATI
25 RAUL FERNANDEZ RNF MotoGP TEAM APRILIA
30 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA IDEMITSU HONDA
33 BRAD BINDER RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
36 JOAN MIR REPSOL HONDA TEAM HONDA
37 AUGUSTO FERNANDEZ TECH3 GASGAS FACTORY RACING GASGAS
41 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING APRILIA
42 ALEX RINS LCR HONDA CASTROL HONDA
43 JACK MILLER RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
44 POL ESPARGARO TECH3 GASGAS FACTORY RACING GASGAS
49 FABIO DIGIANNANTONIO GRESINI RACING MotoGP DUCATI
63 FRANCESCO BAGNAIA DUCATI LENOVO TEAM DUCATI
72 MARCO BEZZECCHI MOONEY VR46 RACING TEAM DUCATI
73 ALEX MARQUEZ GRESINI RACING MotoGP DUCATI
88 MIGUEL OLIVEIRA RNF MotoGP TEAM APRILIA
89 JORGE MARTIN PRAMAC RACING DUCATI
93 MARC MARQUEZ  REPSOL HONDA TEAM HONDA

Foto: Václav Duška Jr.

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