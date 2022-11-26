MotoGP: Provizorní startovní listina pro rok 2023

Startovní listina pro rok 2023
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|5
|JOHANN ZARCO
|PRIMA PRAMAC RACING
|DUCATI
|10
| LUCA MARINI
|MOONEY VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|12
| MAVERICK VINALES
|APRILIA RACING
|APRILIA
|20
|FABIO QUARTARARO
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|21
|FRANCO MORBIDELLI
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|23
|ENEA BASTIANINI
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|25
|RAUL FERNANDEZ
|RNF MotoGP TEAM
|APRILIA
|30
|TAKAAKI NAKAGAMI
|LCR HONDA IDEMITSU
|HONDA
|33
|BRAD BINDER
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|36
|JOAN MIR
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|37
|AUGUSTO FERNANDEZ
|TECH3 GASGAS FACTORY RACING
|GASGAS
|41
|ALEIX ESPARGARO
|APRILIA RACING
|APRILIA
|42
|ALEX RINS
|LCR HONDA CASTROL
|HONDA
|43
|JACK MILLER
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|44
|POL ESPARGARO
|TECH3 GASGAS FACTORY RACING
|GASGAS
|49
|FABIO DIGIANNANTONIO
|GRESINI RACING MotoGP
|DUCATI
|63
|FRANCESCO BAGNAIA
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|72
|MARCO BEZZECCHI
|MOONEY VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|73
|ALEX MARQUEZ
|GRESINI RACING MotoGP
|DUCATI
|88
|MIGUEL OLIVEIRA
|RNF MotoGP TEAM
|APRILIA
|89
|JORGE MARTIN
|PRAMAC RACING
|DUCATI
|93
|MARC MARQUEZ
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
Foto: Václav Duška Jr.