MotoGP: První pole position letošní sezóny vybojoval Jorge Martin

Do prvního závodu roku 2024 se vydá z první pozice Jorge Martin. Spolu s ním se do první řady postaví i Aleix Espargaro a Enea Bastianini.

Díky rekordnímu času 1:50,789 se z první pole position letošního roku raduje Jorge Martin, jehož dnešní kolo bylo zhruba o sekundu rychlejší než loňský nejlepší čas z kvalifikace, jenž tehdy zajel Luca Marini. Jako druhý do katarského závodu vystartuje Aleix Espargaro. První řadu doplní Enea Bastianini.

Druhou řadu otevře Brad Binder, který to měl v závěru s pádem. Úřadující šampion Francesco Bagnaia vyrazí do nové sezóny z páté startovní pozice. Marc Márquez měl v závěru rozjeté hodně rychlé kolo. Ještě po třetím sektoru se zdálo, že by mohl překonat vedoucího Martina, nicméně nakonec stačil jen na šesté místo.

Jako sedmý vyrazí Fabio di Giannantonio. Nováček Pedro Acosta se do svého prvního závodu královské kubatury pustí z osmé pozice. Na konci třetí řady bude stát Alex Márquez.

Těsně před koncem kvalifikace upadl Raul Fernandez, což pro něj znamenalo konec šancí na vylepšení času a pozice. Španěl do závodu vyrazí z dvanáctého místa. Krátce po Fernandezovi skončil na zemi i Brad Binder. Zmíněné pády před koncem kvalifikace ovlivnily i ostatní jezdce – kvůli žlutým vlajkám museli v místech nehod zvolnit.

GP Kataru - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'50,789 2 Aleix Espargaro Aprilia 01'50,872 0,083 3 Enea Bastianini Ducati 01'50,875 0,086 4 Brad Binder KTM 01'50,913 0,124 5 Francesco Bagnaia Ducati 01'50,928 0,139 6 Marc Marquez Ducati 01'50,961 0,172 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'51,019 0,23 8 Pedro Acosta KTM 01'51,130 0,341 9 Alex Marquez Ducati 01'51,266 0,477 10 Maverick Viñales Aprilia 01'51,306 0,517 11 Jack Miller KTM 01'51,340 0,551 12 Raul Fernandez Aprilia 01'51,521 0,732

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jorge Martin Ducati 2 Aleix Espargaro Aprilia 3 Enea Bastianini Ducati 4 Brad Binder KTM 5 Francesco Bagnaia Ducati 6 Marc Marquez Ducati 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 8 Pedro Acosta KTM 9 Alex Marquez Ducati 10 Maverick Viñales Aprilia 11 Jack Miller KTM 12 Raul Fernandez Aprilia 13 Johann Zarco Honda 14 Miguel Oliveira Aprilia 15 Marco Bezzecchi Ducati 16 Fabio Quartararo Yamaha 17 Joan Mir Honda 18 Augusto Fernandez KTM 19 Takaaki Nakagami Honda 20 Alex Rins Yamaha 21 Luca Marini Honda 22 Franco Morbidelli Ducati

Foto: Pramac Racing