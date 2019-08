MotoGP: První testovací den v Misanu ovládl Quartararo

V Misanu se zhruba za dva týdny pojede další podnik MS silničních motocyklů. Dnes a zítra jezdci královské kubatury na tomto okruhu testují. Kromě závodních jezdců jsou v Misanu přítomni i testovací jezdci.

Miguel Oliveira toho dnes moc neodjel a rozhodl se předčasně ukončit test, protože jej trápí bolavé rameno, které si poranil v neděli v Silverstonu při kolizi se Zarcem.

Odstoupit z testu se nakonec rozhodl i Jorge Lorenzo. Jezdec z Mallorky se sice v Silverstonu zúčastnil závodu a dokonce dojel na bodované pozici, ale stále jej trápí bolesti zad, proto zítra v testu pokračovat nebude.

Dnešní testovací program byl rozložen na dvě části. První část se jela od 9:30 do 13:00, pak následovala hodinová přestávka, po které pak test pokračoval až do 18:00.

V obou dvou částech byl nejrychlejší Fabio Quartararo, který měl v neděli nepříjemný pád, při němž utrpěl otřes mozku. Dle dnešních výsledků však lze usuzovat, že jezdec je již v pořádku a že pád na něj neměl žádný negativní vliv. Quartararův dnešní nejlepší čas měl hodnotu 1:32,996 a byl jediným, kdo se dostal pod hranici 1:33 na kolo. Hned za Quartararem se umístil jeho týmový kolega Franco Morbidelli. Ital na Francouze ztratil jen 0,023 s. První trojici uzavřel Marc Márquez se ztrátou 0,226 s na Quartarara. Márquez dnes testoval a porovnával tři různé motocykly.

Obecně lze říct, že se dnes v Misanu dařilo Yamahám. V první pětce jsou totiž všechny čtyři. Vklínil se mezi ně jen Márquez s Hondou. Maverick Viňales obsadil čtvrté místo a první pětku uzavřel Valentino Rossi. Tovární Yamaha dnes zkoušela druhou verzi motoru pro rok 2020.

Pol Espargaro zajel šestý nejlepší čas, přičemž na nejrychlejšího jezdce dne ztratil 0,592 s. Z testovacích jezdců si nejlépe vedl Michele Pirro na Ducati, který obsadil sedmé místo.

Johann Zarco s KTM dnes skončil na osmé pozici. Poprvé po zranění z brněnského testu se v sedle stroje MotoGP ukázal Joan Mir a zajel devátý nejlepší čas. Elitní desítku uzavřel Takaaki Nakagami.

Andrea Dovizioso měl v neděli velmi těžký pád poté, co krátce po startu vrazil do Quartararova ležícího motocyklu, ale navzdory tomu se již dnes vrátil zpět do sedla své Ducati a zajel třináctý čas. Doviho hlavní cílem pro tento test bylo hlavně otestovat svůj zdravotní stav po těžkém pádu.

Alex Rins, který zvítězil ve Velké Británii, zahájil test v Misanu až patnáctým časem, přičemž na nejrychlejšího muže dne ztratil 1,007 s.

V Misanu testuje i český jezdec Karel Abraham, který měl v pátek v Silverstonu dost těžký pád a následný závod pak odjel v bolestech a s celkovou nevolností. Do dnešního testu přesto nastoupil. Dopoledne byl sedmnáctý, odpoledne už ale nezajel měřené kolo a v kombinovaném pořadí uzavřel dnešní den na jednadvacáté pozici.

Test pokračuje zítra.

MotoGP - Misano, test - 29. 8. 2019

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1'32,996 2 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1'33,019 0,023 3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1'33,222 0,226 4 VINALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1'33,247 0,251 5 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1'33,296 0,3 6 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1'33,588 0,592 7 PIRRO, Michele Ducati Team 1'33,650 0,654 8 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1'33,690 0,694 9 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1'33,763 0,767 10 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1'33,777 0,781 11 MILLER, Jack Pramac Racing 1'33,802 0,806 12 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1'33,842 0,846 13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1'33,854 0,858 14 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1'33,945 0,949 15 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1'34,003 1,007 16 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1'34,242 1,246 17 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1'34,243 1,247 18 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1'34,274 1,278 19 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1'34,411 1,415 20 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1'34,599 1,603 21 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1'34,696 1,7 22 BRADL, Stefan HRC Team 1'34,774 1,778 23 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 1'34,976 1,98 24 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1'35,722 2,726 25 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1'39,792 6,796

Foto: Sepang Racing Team