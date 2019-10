MotoGP: První trénink nakonec ovládl Viňales, Márquez měl velký pád

Dnešním dnem jezdci zahájili sérii zámořských závodních víkendů. Jejich první zastávkou je Thajsko. Dobrý úvod závodního víkendu neměl Miguel Oliveira, který upadl hned v úvodu prvního tréninku. Naštěstí však zůstal v pořádku.

Do závodního víkendu nakonec nastoupil i Pol Espargaro, který dostal od lékařů svolení. Mladší z bratrů Espargarových si před dvěma týdny v Aragonii zlomil ruku a následně podstoupil operaci. Přesto hned v úvodu prvního tréninku v Thajsku zajížděl rychlé časy. Pak ovšem málem upadl, ale naštěstí situaci ustál.

Technický problém během tréninku postihl Alexe Rinse, Jezdec se pak bočními uličkami dopravil zpět do boxů. O něco později pak vyjel na trať s druhým motocyklem.

Téměř celou dobu tréninku vedl Marc Márquez, ale v závěru tréninku měl Márquez těžký pád. Podobně jako v případě Oliveiry došlo k pádu už nedlouho po té, co jezdec vyjel v boxu. Márquezův motocykl byl zničen. Jezdec po svých odešel do sanitky a následně byl přepraven do zdravotního střediska na kontrolu.

V posledních minutách pak Márquezův čas překonali Maverick Viňales a Fabio Quartararo. Viňales se zařadil na první pozici, Quartararo na druhou. Márquez klesl na třetí místo.

Andrea Dovizioso, který ještě má teoretickou šanci na zisk titulu, obsadil čtvrté místo. První pětku uzavřel Jack Miller. Za dvěma jezdci na motocyklech Ducati následovali dva jezdci na Yamahách – Valentino Rossi a Franco Morbidelli. Danilo Petrucci obsadil osmé místo. Do elitní desítky se vešli i Joan Mir a Francesco Bagnaia.

Karel Abraham po prvním tréninku uzavírá výsledkovou listinu.

GP Thajska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 326,2 1'30,979 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 326,2 1'31,170 0,191 3 Marc MARQUEZ Honda 330,2 1'31,187 0,208 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 329,2 1'31,205 0,226 5 Jack MILLER Ducati 328,2 1'31,227 0,248 6 Valentino ROSSI Yamaha 327,2 1'31,482 0,503 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 325,3 1'31,569 0,59 8 Danilo PETRUCCI Ducati 327,2 1'31,593 0,614 9 Joan MIR Suzuki 327,2 1'31,753 0,774 10 Francesco BAGNAIA Ducati 326,2 1'31,799 0,82 11 Alex RINS Suzuki 327,2 1'31,847 0,868 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 327,2 1'31,865 0,886 13 Pol ESPARGARO KTM 323,3 1'31,895 0,916 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 325,3 1'31,947 0,968 15 Andrea IANNONE Aprilia 325,3 1'32,239 1,26 16 Tito RABAT Ducati 328,2 1'32,280 1,301 17 Miguel OLIVEIRA KTM 316,7 1'32,524 1,545 18 Cal CRUTCHLOW Honda 327,2 1'32,554 1,575 19 Jorge LORENZO Honda 330,2 1'32,838 1,859 20 Mika KALLIO KTM 321,4 1'32,877 1,898 21 Hafizh SYAHRIN KTM 318,5 1'33,033 2,054 22 Karel ABRAHAM Ducati 326,2 1'33,129 2,15

Foto: Yamaha