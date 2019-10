MotoGP: První trénink v Japonsku ovládl Viňales

Po téměř dvoutýdenní přestávce se jezdci přesunuli z Thajska do Japonska. Oproti tradičnímu programu, kdy jezdci MotoGP absolvují trénink jako druzí v pořadí, je to o tomto závodním víkendu trochu jinak. Jezdci MotoGP jedou svůj trénink až jako třetí (po jezdcích Moto2).

Nejrychlejším mužem prvního tréninku se nakonec stal Maverick Viňales. Fabio Quartararo byl těsně před koncem až jedenáctý, tedy mimo provizorní postup do druhé kvalifikace, ale ve svém posledním kole zajel nejlepší čas. Poté jej Viňales odsunul na druhé místo a tam vydržel až do konce. Třetí místo obsadil Quartararův týmový kolega Franco Morbidelli. Na prvních třech místech se tedy seřadily tři Yamahy. Pouze Valentino Rossi se k nim nepřipojil a (zatím) zůstává mimo postupovou desítku (na dvanácté pozici).

Čerstvě osminásobný šampion Marc Márquez dnes dopoledne skončil „až“ čtvrtý. První pětku uzavřel Alex Rins. Hned za Rinse se zařadil jeho týmový kolega Joan Mir. Jack Miller zajel sedmý čas. Následovali Andrea Dovizioso a Pol Espargaro. Elitní desítku uzavřel Cal Crutchlow.

Na divokou kartu v Japonsku startuje Sylvain Guintoli na Suzuki, který byl v prvním tréninku jednadvacátý.

Karel Abraham zahájil japonský víkend osmnáctým časem.

Další šance na zlepšení časů by jezdci měli mít ještě dnes odpoledne a zítra dopoledne, ale dle předpovědi počasí to vypadá, že by mohlo pršet, takže se může stát, že to jezdci, kteří nyní nejsou v postupové desítce, budou mít složité.

GP Japonska - MotoGP. 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 306,8 1'45,572 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 303,3 1'45,830 0,258 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 304,2 1'45,983 0,411 4 Marc MARQUEZ Honda 310,3 1'46,035 0,463 5 Alex RINS Suzuki 310,3 1'46,065 0,493 6 Joan MIR Suzuki 310,3 1'46,125 0,553 7 Jack MILLER Ducati 311,2 1'46,197 0,625 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 311,2 1'46,206 0,634 9 Pol ESPARGARO KTM 310,3 1'46,215 0,643 10 Cal CRUTCHLOW Honda 309,4 1'46,289 0,717 11 Aleix ESPARGARO Aprilia 307,6 1'46,414 0,842 12 Valentino ROSSI Yamaha 302,5 1'46,420 0,848 13 Danilo PETRUCCI Ducati 308,5 1'46,535 0,963 14 Andrea IANNONE Aprilia 304,2 1'46,745 1,173 15 Takaaki NAKAGAMI Honda 305,9 1'46,763 1,191 16 Mika KALLIO KTM 307,6 1'46,898 1,326 17 Miguel OLIVEIRA KTM 303,3 1'46,942 1,37 18 Karel ABRAHAM Ducati 307,6 1'47,327 1,755 19 Jorge LORENZO Honda 307,6 1'47,438 1,866 20 Francesco BAGNAIA Ducati 307,6 1'47,496 1,924 21 Sylvain GUINTOLI Suzuki 306,8 1'47,753 2,181 22 Tito RABAT Ducati 306,8 1'48,097 2,525 23 Hafizh SYAHRIN KTM 300,8 1'48,358 2,786

Foto: Yamaha