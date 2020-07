MotoGP: Prvním místem v druhém tréninku se blýskl Nakagami

Nejrychlejší kolo druhého volného tréninku zajel Japonec Takaaki Nakagami. Johann Zarco sice v úvodu tréninku upadl, ale naštěstí zůstal v pořádku a brzy se opět zapojil do hry. Nakonec zaznamenal druhý nejlepší čas. V kombinovaném pořadí však stále zůstává mimo elitní desítku. První trojici zkompletoval Pol Espargaro, který to také měl s pádem. I on je v pořádku.

V kombinovaném pořadí ovšem zůstává v čele Maverick Viňales, druhý je Valentino Rossi a třetí Brad Binder. Svůj dopolední čas dokázali vylepšit pouze Zarco, Rins a Crutchlow. Na provizorní postupovou desítku to ovšem nemělo vliv.

Čtvrté místo ve druhém tréninku obsadil Franco Morbidelli. První pětku uzavřel Maverick Viňales. Fabio Quartararo zajel šestý čas, nicméně v kombinovaném pořadí zůstává mimo elitní desítku.

Dále se ve druhém tréninku umístili Joan Mir a Valentino Rossi. Devátý skončil Francesco Bagnaia a desítku uzavírá Jack Miller.

Marc Márquez páteční tréninky vynechal. Zkusí jet až zítra a podle toho, jak se bude cítit, se teprve rozhodne, zda nastoupí do závodu.

GP Andalusie - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Takaaki NAKAGAMI Honda 284,9 1'37,715 2 Johann ZARCO Ducati 288,7 1'37,870 0,155 3 Pol ESPARGARO KTM 287,2 1'37,889 0,174 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 281,2 1'38,010 0,295 5 Maverick VINALES Yamaha 281,9 1'38,107 0,392 6 Fabio QUARTARARO Yamaha 284,2 1'38,132 0,417 7 Joan MIR Suzuki 284,2 1'38,144 0,429 8 Valentino ROSSI Yamaha 282,7 1'38,292 0,577 9 Francesco BAGNAIA Ducati 289,5 1'38,309 0,594 10 Jack MILLER Ducati 287,2 1'38,385 0,67 11 Brad BINDER KTM 283,4 1'38,441 0,726 12 Andrea DOVIZIOSO Ducati 289,5 1'38,442 0,727 13 Danilo PETRUCCI Ducati 288,7 1'38,543 0,828 14 Tito RABAT Ducati 284,2 1'38,557 0,842 15 Miguel OLIVEIRA KTM 281,9 1'38,642 0,927 16 Aleix ESPARGARO Aprilia 284,9 1'38,722 1,007 17 Iker LECUONA KTM 282,7 1'38,768 1,053 18 Alex MARQUEZ Honda 286,4 1'38,806 1,091 19 Cal CRUTCHLOW Honda 286,4 1'38,847 1,132 20 Alex RINS Suzuki 286,4 1'39,101 1,386 21 Bradley SMITH Aprilia 286,4 1'39,476 1,761 Marc MARQUEZ Honda

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.