MotoGP: Prvnímu brněnskému tréninku kraloval Marc Márquez

Na začátku pátečního dopoledního tréninku třídy MotoGP sice ještě na okruhu znovu zapršelo, ale v závěru už dráha stačila oschnout natolik, že už bylo možné nazout pneumatiky do suchých podmínek. Časy tak v závěru padaly hodně rychle dolů.

První páteční trénink nezačal zrovna dobře pro Marca Bezzecchiho ani pro Marca Márqueze. Bezzecchi hned v úvodu upadl, ale naštěstí je v pořádku. Marc Márquez měl krátce po výjezdu na dráhu nějaký problém se svým strojem. Musel tedy zamířit mimo trať, odkud byl následně dotlačen do boxů. O něco později se Marc Márquez znovu pokusil vyjet na trať, ale tentokrát jen došel k motocyklu a zase se vrátil do boxu. V závěru tréninku se ale nakonec Marcu Márquezovi podařilo vyjet na dráhu. A navzdory potížím v úvodu je to právě Marc Márquez, kdo zajel nejlepší čas dnešního dopoledne. Jako jediný se dostal pod hranici 1:55 na kolo. Druhé místo obsadil Jack Miller. Na třetí příčku se zařadil Francesco Bagnaia. Do první pětky se dále vešli i Alex Márquez a Enea Bastianini.

Kvůli zranění se letošní Velké ceny v Brně neúčastní Somkiat Chantra, Maverick Viñales a Franco Morbidelli. Chantru zastupuje Japonec Takaaki Nakagami. Místo Viñalese jede Pol Espargaro. Morbidelli náhradníka nemá. Enea Bastianini, který musel vynechat německý závod kvůli zánětu slepého střeva (apendixu), už je zpátky na dráze.

Úřadující šampion Jorge Martin, který se letos zatím objevil pouze při závodech v Kataru, se konečně vrací k závodění. V poslední době se o Martinovi hodně hovořilo nejen z důvodu zranění, ale i kvůli jeho nejisté budoucnosti. Nyní už by ale konečně mělo být jasno. Ačkoliv ještě před pár týdny jezdcův manažer tvrdil, že Jorge Martin na konci této sezóny odejde od Aprilie, nakonec se tak nestane. Jezdec včera potvrdil, že bude pokračovat s Aprilií i v roce 2026.

GP České republiky - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'54,606 2 Jack Miller Yamaha 01'55,221 0,615 3 Francesco Bagnaia Ducati 01'55,259 0,653 4 Alex Marquez Ducati 01'55,371 0,765 5 Enea Bastianini KTM 01'55,598 0,992 6 Pedro Acosta KTM 01'55,679 1,073 7 Marco Bezzecchi Aprilia 01'55,864 1,258 8 Luca Marini Honda 01'55,945 1,339 9 Alex Rins Yamaha 01'56,169 1,563 10 Takaaki Nakagami Honda 01'56,187 1,581 11 Fabio Quartararo Yamaha 01'56,259 1,653 12 Miguel Oliveira Yamaha 01'56,272 1,666 13 Augusto Fernandez Yamaha 01'56,531 1,925 14 Johann Zarco Honda 01'56,541 1,935 15 Pol Espargaro KTM 01'56,617 2,011 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'57,073 2,467 17 Jorge Martin Aprilia 01'57,128 2,522 18 Raul Fernandez Aprilia 01'57,431 2,825 19 Joan Mir Honda 01'57,715 3,109 20 Fermin Aldeguer Ducati 01'57,921 3,315 21 Brad Binder KTM 01'58,830 4,224 22 Ai Ogura Aprilia 02'11,904 17,298

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati