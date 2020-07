MotoGP: Prvnímu pátečnímu tréninku kraloval Viňales

Jezdci minulý týden v Jerezu absolvovali GP Španělska. Na okruhu zůstali a už tento víkend je čeká další závod na tomto okruhu, ale tentokrát s názvem GP Andalusie.

Nejlepší čas prvního pátečního tréninku zaznamenal Maverick Viňales. Jeho týmový kolega Valentino Rossi se zařadil hned za něj. Třetím místem se blýsknul nováček Brad Binder.

Čtvrté místo obsadil Franco Morbidelli. První pětku uzavřel Pol Espargaro. Šestý čas má na svém kontě Miguel Oliveira.

Dále se umístili Jack Miller a Takaaki Nakagami. Do první desítky se kromě výše zmíněných vešli i Aleix Espargaro a Andrea Dovizioso.

Fabio Quartararo, který si minulou neděli v Jerezu dojel pro své první vítězství v MotoGP, je aktuálně mimo elitní desítku. Skončil až třináctý. Před týdnem měl mladý Francouz také náročný pátek, když v prvním tréninku musel kvůli penalizaci za prohřešek proti pravidlům testování vynechat prvních dvacet minut tréninku. Tehdy byl po prvním tréninku dokonce až sedmnáctý, ale v průběhu víkendu se dokázal vylepšit, zajel rekordní kolo, vybojoval pole position a nakonec si dojel pro výhru.

Alex Rins, Cal Crutchlow i Marc Márquez jsou zranění, ale lékaři jim účast na Velké ceně Andalusie povolili. Crutchlow v prvním tréninku zajel dvacátý čas, Alex Rins skončil o místo za Crutchlowem. Marc Márquez do tréninku nastoupil, počká do soboty, zkusí, jak se bude na motocyklu cítí a poté se teprve rozhodne, zda nastoupí do závodu.

GP Andalusie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 284,2 1'37,063 2 Valentino ROSSI Yamaha 285,7 1'37,205 0,142 3 Brad BINDER KTM 288,7 1'37,370 0,307 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 284,9 1'37,416 0,353 5 Pol ESPARGARO KTM 290,3 1'37,442 0,379 6 Miguel OLIVEIRA KTM 288 1'37,492 0,429 7 Jack MILLER Ducati 289,5 1'37,566 0,503 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 288 1'37,592 0,529 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 288 1'37,735 0,672 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 291,8 1'37,739 0,676 11 Joan MIR Suzuki 288,7 1'37,749 0,686 12 Iker LECUONA KTM 285,7 1'37,832 0,769 13 Fabio QUARTARARO Yamaha 284,2 1'37,892 0,829 14 Johann ZARCO Ducati 290,3 1'37,955 0,892 15 Alex MARQUEZ Honda 289,5 1'37,957 0,894 16 Danilo PETRUCCI Ducati 290,3 1'37,997 0,934 17 Francesco BAGNAIA Ducati 291,1 1'38,309 1,246 18 Tito RABAT Ducati 288 1'38,393 1,33 19 Bradley SMITH Aprilia 286,4 1'38,692 1,629 20 Cal CRUTCHLOW Honda 288 1'39,050 1,987 21 Alex RINS Suzuki 286,4 1'40,222 3,159 Marc MARQUEZ Honda

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.