MotoGP: Prvnímu thajskému tréninku kraloval Márquez

Z Japonska se jezdci rovnou přesunuli do Thajska, kde dnes ráno absolvovali první trénink. Marc Márquez sice hned v úvodu upadl, ale nic se mu nestalo, rychle se vrátil do boxů a v závěru tréninku nakonec zajel nejlepší čas. Na druhé místo se v prvním tréninku zařadil Fabio Quartararo, který do Thajska přijel jako vedoucí muž šampionátu s náskokem osmnácti bodů před druhým Bagnaiou. Třetí nejlepší čas prvního tréninku zajel Jack Miller.

Na čtvrté místo se zařadil Luca Marini, který je zároveň posledním jezdcem se ztrátou do jedné desetiny na nejrychlejšího. Pátý Alex Rins už za Márquezem zaostal o 0,118 s. Šestý Bagnaia ztrácí 0,223 s. Rozestupy jsou tedy těsné.

Miguel Oliveira to dnes sice měl s pádem, ale obsadil sedmé místo. Na dalších místech v první desítce se seřadili Morbidelli, Bastianini a Martin. Mimo provizorní postupovou desítku je zatím například třetí muž průběžného pořadí šampionátu – Aleix Espargaro, nicméně jezdce ještě čekají dvě šance na zlepšení. Otázkou ovšem zůstává, jak moc tento víkend ovlivní případný déšť.

V Thajsku nenastoupí Joan Mir, který pokračuje v léčbě zraněného kotníku. Místo něj v Thajsku jede Danilo Petrucci.

Takaaki Nakagami sice navzdory zranění z Aragonie nastoupil do svého domácího závodu v Japonsku, ale tento týden v Thajsku nakonec vynechá. Nahradí jej Tetsuta Nagashima.

GP Thajska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 93MarcMarquez Honda 330,2 01'30,5230 0 2 20FabioQuartararo Yamaha 333,3 01'30,5550 0,032 3 43JackMiller Ducati 336,4 01'30,5880 0,065 4 10LucaMarini Ducati 334,3 01'30,6210 0,098 5 42AlexRins Suzuki 331,2 01'30,6410 0,118 6 63FrancescoBagnaia Ducati 334,3 01'30,7460 0,223 7 88MiguelOliveira KTM 328,2 01'30,7560 0,233 8 21FrancoMorbidelli Yamaha 328,2 01'30,7650 0,242 9 23EneaBastianini Ducati 331,2 01'30,7900 0,267 10 89JorgeMartin Ducati 333,3 01'30,8420 0,319 11 35CalCrutchlow Yamaha 329,2 01'30,8810 0,358 12 5JohannZarco Ducati 337,5 01'30,9850 0,462 13 49FabioDi Giannantonio Ducati 333,3 01'31,0040 0,481 14 44PolEspargaro Honda 330,2 01'31,0070 0,484 15 33BradBinder KTM 329,2 01'31,0590 0,536 16 41AleixEspargaro Aprilia 329,2 01'31,0870 0,564 17 12MaverickViñales Aprilia 332,3 01'31,1600 0,637 18 72MarcoBezzecchi Ducati 334,3 01'31,2300 0,707 19 87RemyGardner KTM 329,2 01'31,3250 0,802 20 25RaulFernandez KTM 327,2 01'31,5510 1,028 21 73AlexMarquez Honda 331,2 01'31,6550 1,132 22 DaniloPetrucci Suzuki 327,2 01'32,7060 2,183 23 40DarrynBinder Yamaha 323,3 01'32,9490 2,426 24 TetsutaNagashima Honda 330,2 01'33,0730 2,55

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.