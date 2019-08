MotoGP: Quartararo kraloval i druhému dni testů

Dnešek byl druhým a zároveň posledním dnem testovacího programu v Misanu. Stejně jako včera byl program rozdělen do dvou částí. Testovalo se od 9:30 do 13:00 a pak od 14:00 do 18:00.

V první části se nejlépe vedlo jezdcům týmu Pramac Racing. Nejlepší čas zajel Jack Miller a druhé místo obsadil Francesco Bagnaia.

V odpolední části ovšem všechny opět překonal Fabio Quartararo. Francouz je sice jen pár dní po těžké nehodě, nicméně formu má výbornou. Z Misana nyní odjíždí jako nejrychlejší muž obou dvou testovacích dní. Jeho dnešní nejlepší kolo mělo hodnotu 1:31,639. Jako jediný se dostal pod 1:32 na kolo. Druhé místo dnes obsadil Danilo Petrucci, který na Quartarara ztratil téměř půl vteřiny. První trojici zkompletoval Franco Morbidelli se ztrátou 0,614 s na týmového kolegu Quartarara.

Valentino Rossi zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas. Díky času z první části dnešního dne se do první pětky celkového pořadí dne dostal Jack Miller, přestože v druhé části dne už žádné měřené kolo nezajel. Podobně jako včera se i dnes dařilo Yamahám. Šestý skončil Viňales, takže mezi prvními šesti jsou hned čtyři Yamahy.

Francesco Bagnaia na sedmé pozici je posledním, kdo se dnes vešel do jedné vteřiny ztráty na nejrychlejšího. Za Bagnaiou se seřadili Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro a Marc Márquez.

Do dnešního dne nezasáhli Oliveira a Lorenzo, kteří už včera oznámili, že test ukončí předčasně kvůli bolestem. Lorenza stále bolí zraněná záda a Oliveira má zraněné rameno. Dnes netestoval ani Johann Zarco, nahradil jej testovací jezdec Dani Pedrosa. Na dráze chyběl i Karel Abraham.

MotoGP - Misano, test, 30. 8. 2019

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1'31,639 2 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1'32,115 0,476 3 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1'32,253 0,614 4 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1'32,389 0,75 5 MILLER, Jack Pramac Racing 1'32,405 0,766 6 VINALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1'32,576 0,937 7 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1'32,607 0,968 8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1'32,740 1,101 9 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1'32,900 1,261 10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1'32,905 1,266 11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1'33,002 1,363 12 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1'33,081 1,442 13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1'33,120 1,481 14 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1'33,253 1,614 15 PIRRO, Michele Ducati Team 1'33,254 1,615 16 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 1'33,413 1,774 17 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1'33,499 1,86 18 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1'33,523 1,884 19 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1'33,955 2,316 20 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1'34,089 2,45 21 BRADL, Stefan HRC Team 1'34,136 2,497

Foto: Sepang Racing Team