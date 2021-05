MotoGP: Quartararo proměnil pole position ve výhru a navyšuje vedení v šampionátu

Krátce před závodem královské kubatury držel paddock MotoGP minutu ticha za zesnulého Dupasquiera. Poté se jezdci vrátili na rošt a navzdory tragické události se dnešní program odjel dle plánu.

Do italského závodu se z první pozice vydal Fabio Quartararo. Pro Francouze to byl jeho čtvrtý start z pole position v řadě.

K dost netypické situaci došlo krátce před startem. Enea Bastianini upadl těsně před nájezdem na startovní rošt. Naštěstí se mu nic nestalo. Důvodem Bastianiniho pádu v zaváděcím kole byl incident se Zarcem. Tento incident bude vyšetřován po závodě.

Po startu závodu, který byl vypsán na třiadvacet kol, se do čela dostal Bagnaia. Quartararo klesl na druhé místo. Třetí byl Oliveira, ale brzy jej vystřídal Zarco.

Ve druhém kole upadl Marc Márquez. Jezdec je v pořádku. Kvůli padajícímu Márquezovi musel mimo trať vyjet Morbidelli, který měl plné ruce práce, aby nevrazil do letícího stroje. Naštěstí vše dobře dopadlo.

Nedlouho po Márquezovi skončil na zemi i do té doby vedoucí Bagnaia. Ani jemu se nic vážného nestalo. Je jen velmi nešťastný, protože do Mugella přijel jako druhý muž průběžného pořadí a na vedoucího jezdce ztrácel jen jeden bod a navíc se mu v Mugellu až do této chvíle velmi dobře dařilo.

Vedení tedy po Bagnaiovi převzal Quartararo, ale krátce poté si Quartararo prohodil pozici se svým krajanem Zarcem. Quartararo si to ovšem nenechal líbit a brzy svému krajanovi předjetí vrátil. Nicméně tím jejich přetahovaná o první místo nekončila. Na rovinkách má Zarcova Ducati vyšší rychlost než Quartararova Yamaha, takže na rovince se Zarco dokázal před Quartarara dostat a následně v zatáčkách se zase na první místo dostal Quartararo.

Později se Quartararovi podařilo v čele trochu poodjet. Sedmnáct kol před koncem už měl před Zarcem náskok zhruba 1 sekundu. Kromě dvou Francouzů byli v první pětce i Portugalec Miguel Oliveira, Španěl Rins a Australan Miller.

V dalším průběhu pak Quartararo výrazně navyšoval svůj náskok v čele. Zarcovi se naopak blížil Oliveira. Miller klesl na sedmé místo. Do první pětky se naopak posunul úřadující šampion Joan Mir.

Jedenáct kol před koncem už měl Quartararo v čele náskok přes tři vteřiny. Zarco zůstával druhý, třetí byl Oliveira. Na čtvrtou příčku se posunul Mir. První pětku uzavíral Rins. Mir a Rins se v této fázi závodu přibližovali Oliveirovi se Zarcem, kteří bojovali o druhé místo.

Devět kol před koncem stále vedl Quartararo. Druhý zůstával Zarco, ale už měl těsně za sebou Oliveiru, Mira a Rinse. O kolo později se Oliveira posunul před Zarca na druhé místo. A sedm kol před cílem se před Zarca dostal i Mir. A v dalším kole Zarca překonal i Rins. Mir se mezi tím snažil útočit na Oliveiru.

Quartararo pokračoval s poměrně komfortním náskokem v čele i v době, kdy do konce zbývalo pět kol. Oliveira byl druhý, ale třetího Mira měl těsně za zády. Čtvrtý Rins byl jen s relativně malým odstupem za nimi. Zarco uzavíral první pětku. Nicméně ještě v témže kole Rins skončil na zemi. Jezdec je naštěstí v pořádku, nicméně už je to několikátý závod, který letos ukončil tímto způsobem, takže tedy v tuto chvíli Rins nedává Suzuki moc dobrých důvodů k tomu, aby s ním prodloužila smlouvu.

Čtyři kola před koncem upadl také Nakagami. I on je naštěstí v pořádku.

V předposledním kole vedl Quartararo s náskokem zhruba 3,5 sekundy, druhý byl Oliveira a těsně za ním Mir a Zarco.

Do posledního kola najel jako první Quartararo. Jeho náskok v čele sice byl nepatrně menší než v předchozích kolech, nicméně stále to bylo přes 3 vteřiny, takže jezdec nebyl nijak ohrožován ze strany soupeřů. O druhém místě ovšem nebylo jasno až do poslední chvíle.

Quartararo si bezpečně dojel do cíle pro výhru a navyšuje tak vedení v šampionátu. Druhý sice cílem projel Oliveira, ale kvůli překročení limitů dráhy v posledním kole, se nakonec musel odsunout o místo vzad. Druhé místo tedy získal Mir. Oliveira je třetí. Nicméně o něco později bylo pořadí opět prohozeno, protože Mir překročil limity dráhy také. Nakonec tedy definitivně platí, že Oliveira je druhý a Mir třetí.

Těsně pod podiem skončil Zarco, který je nyní druhý v pořadí šampionátu. Na prvních dvou místech šampionátu jsou tedy dva francouzští jezdci. Bagnaia, který dnes upadl, klesl v šampionátu na třetí místo.

První pětku v dnešním závodě uzavřel Binder. Miller, který vyhrál dva předchozí závody, dnes dokončil závod jako šestý. Za Millerem následovali A. Espargaro, Viňales a Petrucci. Desítku uzavřel Rossi.

GP Itálie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 175,3 41'16,344 2 Miguel OLIVEIRA KTM 175,1 2,592 3 Joan MIR Suzuki 175,1 3 4 Johann ZARCO Ducati 175,1 3,535 5 Brad BINDER KTM 175 4,903 6 Jack MILLER Ducati 174,9 6,233 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 174,8 8,03 8 Maverick VINALES Yamaha 174,1 17,239 9 Danilo PETRUCCI KTM 173,7 23,296 10 Valentino ROSSI Yamaha 173,6 25,146 11 Iker LECUONA KTM 173,6 25,152 12 Pol ESPARGARO Honda 173,5 26,059 13 Michele PIRRO Ducati 173,5 26,182 14 Alex MARQUEZ Honda 173,3 29,4 15 Lorenzo SAVADORI Aprilia 173,1 32,378 16 Franco MORBIDELLI Yamaha 172,7 37,906 17 Luca MARINI Ducati 171,8 50,306 Neklasifikováni Takaaki NAKAGAMI Honda 174,7 4 kola Alex RINS Suzuki 175 5 kol Francesco BAGNAIA Ducati 167,5 22 kol Marc MARQUEZ Honda 165,1 22 kol Enea BASTIANINI Ducati 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.